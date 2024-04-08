Судья МастерШеф Ольга Мартыновская знает, какое белье носит Эктор Хименес-Браво

Повар Ольга Мартыновская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский шеф-повар и судья известного кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская дала откровенное интервью. Женщина раскрыла интересный секрет своего коллеги по шоу, известного повара Эктора Хименеса-Браво, который оказался достаточно пикантным.

Об этом Ольга Мартыновская рассказала на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ольга Мартыновская о секрете Эктора Хименеса-Браво

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" раскрыла достаточно пикантный секрет своего коллеги по программе Эктора Хименеса-Браво. К тому же, Ольга Мартыновская сделала комплименты повару касательно его подкаченного тела и состояния здоровья.

Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво в программе "Naked Kitchen" в 2021 году. Фото: скриншот с YouTube

Более того, украинский шеф-повар призналась, что даже иногда щупает Эктора за места, которые у него подкаченные.

"У Эктора очень красивие трусики, он не стесняется хвастаться новеньким бельем. Не сколько бельем, сколько теми ягодицами накачанными. Очень следит. Качество его здоровья, тела, организма настолько повысились за последние несколько лет. Респектос! Поэтому не упускаю возможности его даже пощупать там, где трусики. Наверное, для этого это и делал", — заявила Ольга Мартыновская.

Повар Ольга Мартыновская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также судья "МастерШефа" раскрыла еще один секрет, касающийся Эктора Хименеса-Браво. Ольга рассказала, куда любит заходить его коллега и что он любит есть.

"Эктор очень любит Kentucky Fried Chicken, стрипсы", — также добавила украинский повар.

Слухи об отношениях Ольги Мартыновской и Эктора Хименеса-Браво

В течение многих лет судью шоу "МастерШеф" подозревали в любовных отношениях с коллегой Эктором Хименесом-Браво. Однако, она опровергает эту информацию, но утверждает, что влюблена.

"Я влюбилась, впервые за много лет. И мне кажется, что это по-настоящему. Я губу не раскатываю, ведь я прагматичная женщина, у меня есть своя семья, дети, планы, работы, графики, на которые я рассчитываю. Эти отношения не вписывались в мою жизнь, но это так классно! Я впервые почувствовала, как классно, когда тебя очень любят и ты любишь. Впервые мне так кайфово и так нравится", — рассказала в интервью Ольга Мартыновская.

Напомним, мы писали о том, что украинский повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как соседи спасли его дом от оккупантов.

Раньше мы рассказывали о том, что повар Эктор Хименес-Браво показал себя полуобнаженным.

Также мы сообщали о том, что ведущий шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал о конкуренции с Эктором Хименесом-Браво.