Стало відомо, чому насправді дружина Каньє Веста оголюється на людях

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі з чоловіком. Фото: instagram.com/postingyeuntilhedrops/

Дружина американського репера Каньє Веста Б’янка Ченсорі занепокоїла своїх близьких дедалі шокуючим вибором одягу, але інсайдери стверджують, що вона наполягає на тому, що "знає, що робить", і не знаходиться під контролем свого чоловіка Каньє Веста. Після того, як пара приватно одружилася в грудні 2022 року, друзі та сім’я Б’янки висловили побоювання, що 29-річна австралійка змінилася, і деякі з її найближчих людей втручалися в "контроль" Каньє.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Дружина Каньє Веста веде власну гру

Проте один інсайдер тепер заявив, що Б’янка має "план гри", коли справа доходить до її трюків, що привертають увагу, і її не примушують, як багато хто боявся.

"Б'янка розмовляла зі своєю сім'єю, і вона сказала своїм друзям те саме, відколи вона була востаннє додому, а саме, що вона знає, що робить, і тримає це під контролем", — сказав інсайдер.

Хоча багато хто вважає, що Б’янка просто стала "дружиною-трофеєм" лауреата Греммі. Жінка вже давно працює з Каньє, щоб побудувати його імперію.

Крім того, що з листопада 2020 року Б’янка очолює бренд Каньє, Yeezy, вона вказана як менеджерка компанії Oxpaha LLC, яку Каньє заснував у жовтні 2023 року.

"Вона багато інвестувала в свій шлюб з Каньє, і її план гри починає ставати очевидним. Їй належать його лінія одягу, його музика — вона єдина модель у його останньому відео та на обкладинці Vultures — його інвестиції в нерухомість тощо. Вона дуже розумна жінка, і, здається, вона так само залучена в свої епатажні вбрання, як і він. Вона завжди була ризикованою, але вона знає, що це її зірковий час, і що цей час не триватиме вічно", — говорить джерело.

Вона також значилася як діловий партнер групи VZW Acquisition протягом багатьох років, перш ніж вона вийшла за репера Каньє Веста.

Раніше інсайдери повідомили, що її близькі побоюються, що Каньє "замикає" Б’янку, надаючи їй більшу частку в його бізнес-підприємствах.

"Він має владу над нею, надаючи їй більше акцій і прав власності на різні проекти, які він здійснює, включаючи одяг", — сказали джерела.

Нагадаємо, дружина американського репера Каньє Веста вийшла без штанів у холодному Парижі. А донька американського репера Каньє Веста намалювала мачуху без одягу.