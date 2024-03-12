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Стало известно, почему на самом деле супруга Канье Уэста обнажается на людях

12 марта 2024 09:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, почему на самом деле жена Канье Веста обнажается на людях.
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори с мужем. Фото: instagram.com/postingyeuntilhedrops/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Ченсори обеспокоила своих близких шокирующим выбором одежды, но инсайдеры утверждают, что она настаивает на том, что "знает, что делает", и не находится под контролем своего мужа Канье Уэста. После того, как пара поженилась в декабре 2022 года, друзья и семья Бьянки выразили опасение, что 29-летняя австралийка изменилась, и некоторые из ее ближайших людей вмешивались в "контроль" Канье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Однако один инсайдер теперь заявил, что Бьянка имеет "план игры", когда дело доходит до ее привлекающих внимание трюков и ее не заставляют, как многие боялись.

"Бьянка разговаривала со своей семьей, и она сказала своим друзьям то же самое, когда она была последний раз ездила домой, а именно, что она знает, что делает, и держит это под контролем", — сказал инсайдер.

Хотя многие считают, что Бьянка просто стала "женой-трофеем" лауреата Грэмми. Женщина уже давно работает с Канье, чтобы построить его империю.

Кроме того, с ноября 2020 года Бьянка возглавляет бренд Канье, Yeezy, она указана как менеджер компании Oxpaha LLC, которую Канье основал в октябре 2023 года.

"Она много инвестировала в свой брак с Канье, и ее план игры начинает становиться очевидным. Ей принадлежат его линия одежды, его музыка — она единственная модель в его последнем видео и на обложке Vultures — его инвестиции в недвижимость и т.д. Она очень умная женщина, и, кажется, она так же вовлечена в свои эпатажные наряды, как и он. Она всегда была рискованной, но она знает, что это ее звездныйв час, и этот час не будет продолжаться вечно", — говорит источник.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она также числилась как деловой партнер группы VZW Acquisition на протяжении многих лет, прежде чем вышла за рэпера Канье Уэста.

Ранее инсайдеры сообщили, что ее близкие опасаются, что Канье "запирает" Бьянку, предоставляя ей большую долю в его бизнес-предприятиях.

"Он имеет власть над ними, предоставляя ей больше акций и прав собственности на разные проекты, которые он осуществляет, включая одежду", — сказали источники.

Напомним, супруга американского рэпера Канье Уэста вышла без штанов в холодном Париже. А дочь американского рэпера Канье Уэста нарисовала мачеху без одежды.

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