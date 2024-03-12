Що покласти в лунки при посадці огірків для росту — поради

Що треба покласти в лунки при посадці огірків для щедрого урожаю
Справжні господарі, які дбають про свій город, хочуть, аби їхній урожай був щедрим, особливо це стосується овочів і фруктів. Щоб цього досягти, необхідно правильно висаджувати розсаду в ґрунт і підживлювати лунки корисними компонентами.
Новини.LIVE розповідає, що треба покласти до лунок при посадці огірків.
Що додати до лунок у період посадки огірків
Щоб отримати гарний урожай огірків, потрібно знати, які добрива треба класти до лунок. Однак, перш, ніж підживлювати лунки добривом, потрібно визначити, який тип ґрунту і сорт огірків ви маєте. Йдеться про ранній чи пізній сорт овочів, від чого залежить і тип добрива.
Якщо на вашому городі більш глинистий ґрунт, до лунок краще додавати розпушувач, наприклад деревну золу. А якщо ви маєте піщаний ґрунт, лунки слід підживлювати компостом або перегноєм. До того ж, варто враховувати і той факт, що ранні огірки сходять швидше, тому їм потрібно менше поживних компонентів, чого не сказати про середні й пізні сорти.
Що покласти до лунок на глинистому ґрунті
Якщо такий тип ґрунту є надворі або у теплиці, до лунок потрібно додати дві столові ложки деревної золи, яка має у своєму складі калій та різні мікроелементи. Також можна додати від десяти до 15 грамів нітроамофоски, все ретельно перемішати з ґрунтом і поливати.
Що покласти до лунок на піщаному ґрунті
Якщо ви маєте такий ґрунт і висаджуєте ранні сорти огірків, додайте до лунок три столові ложки деревної золи, 150–200 грамів перегною або компосту, а також від 12 до 18 грамів нітроамофоски. Все це ретельно змішайте з ґрунтом і полийте.
Що покласти до лунок на чорноземі
Якщо ви садите ранні сорти огірків у чорнозем, до лунок не обов’язково додавати перегній та компост. У такому випадку достатньо додати одну столову ложку деревної золи. А ось якщо йдеться про середні або пізні сорти, до лунок додайте від 100 до 150 грамів перегною та одну ложку деревної золи.
Нагадаємо, ми писали про те, в який період краще сіяти петрушку навесні 2024 року.
Раніше ми розповідали про те, що краще покласти до лунок при посадці помідорів.
Також ми повідомляли про те, з яких домашніх відходів можна зробити дієве добриво для городу.
Читайте Новини.LIVE!