Что положить в лунки при посадке огурцов для роста — советы

Хозяин, держащий в руках миску с огурцами. Фото: Freepik

Настоящие хозяева, которые заботятся о своем огороде, хотят, чтобы их урожай был щедрым, особенно это касается овощей и фруктов. Чтобы этого добиться, необходимо правильно высаживать рассаду в почву и подкармливать лунки полезными компонентами.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно положить в лунки при посадке огурцов.

Читайте также:

Что добавить в лунки в период посадки огурцов

Чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно знать, какие удобрения нужно класть в лунки. Однако, прежде, чем подпитывать лунки удобрением, нужно определить, какой тип почвы и сорт огурцов у вас есть. Речь идет о раннем или позднем сорте овощей, от чего зависит и тип удобрения.

Если на вашем огороде более глинистая почва, в лунки лучше добавлять разрыхлитель, например, древесную золу. А если у вас песчаная почва, лунки следует подпитывать компостом или перегноем. К тому же, стоит учитывать и тот факт, что ранние огурцы сходят быстрее, поэтому им нужно меньше питательных компонентов, чего не сказать о средних и поздних сортах.

Хозяин, держащий огурцы в корзине. Фото: Freepik

Что положить в лунки на глинистой почве

Если такой тип почвы есть на улице или в теплице, в лунки нужно добавить две столовые ложки древесной золы, содержащей калий и различные микроэлементы. Также можно добавить от десяти до 15 грамм нитроаммофоски, все тщательно перемешать с почвой и поливать.

Человек, копающий глинистую почву. Фото: Freepik

Что положить в лунки на песчаной почве

Если вы имеете такую почву и высаживаете ранние сорта огурцов, добавьте в лунки три столовых ложки древесной золы, 150–200 грамм перегноя или компоста, а также от 12 до 18 граммов нитроаммофоски. Все это тщательно смешайте с почвой и полейте.

Человек, держащий песчаную почву. Фото: Pinterest

Что положить в лунки на черноземе

Если вы сажаете ранние сорта огурцов в чернозем, в лунки не обязательно добавлять перегной и компост. В таком случае достаточно добавить одну столовую ложку древесной золы. А вот если речь идет о средних или поздних сортах, в лунки добавьте от 100 до 150 грамм перегноя и одну ложку древесной золы.

Человек, держащий чернозем в руках. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, в какой период лучше сеять петрушку весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, что лучше положить в лунки при посадке помидоров.

Также мы сообщали о том, из каких домашних отходов можно сделать действенное удобрение для огорода.