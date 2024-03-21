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Щасливу Ребрик виписали з пологового — милі сімейні фото

21 березня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведучу Лілію Ребрик виписали з пологового після народження третьої доньки — фото
Ведуча Лілія Ребрик зі своїм чоловіком і новонародженою донькою у пологовому. Фото: Instagram Лілії Ребрик
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відому українську акторку і телеведучу Лілію Ребрик виписали з пологового будинку після народження донечки. Зірка телебачення поділилася зворушливими знімками, на яких можна побачити всю її сім’ю і маленьку дитину.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Лілії Ребрик в Instagram.

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Фото Лілії Ребрик з виписки 

На офіційній сторінці української телеведучої з’явилися милі сімейні знімки, на яких можна побачити всю її сім’ю. На фотографіях, які Лілія Ребрик зробила після виписки з пологового будинку, можна помітити її чоловіка, двох доньок, новонароджену дитину і, судячи з усього, бабусю і дідуся.

Семья Лилии Ребрик в роддоме
Сім'я Лілії Ребрик у пологовому будинку. Фото: Instagram Лілії Ребрик
Лилия Ребрик со своей семьей в полном составе
Лілія Ребрик зі своєю сім'єю у повному складі. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Зокрема, акторка ніжно звернулася до своєю маленької донечки, яку вона назвала Адель. Лілія зазначила, що її дитина вперше спала вдома у маленькому ліжечку, і розповіла, чого їй всі бажали після виписки з пологового.

"Привіт, Адель. Сьогодні ти спала першу ніч вдома — у ліжечку, яке ми з такою любовʼю добирали для тебе. Поруч з нами, батьками, і твоїми сестричками. Вчора був такий емоційний день: тебе зустрічали з весняними квітами, з посмішками, сміхом. Тобі бажали щастя і миру, а нам — терпіння. І я впевнена, все обовʼязково здійсниться, бо ж ми тепер — велика, дружня команда", — зазначила Лілія Ребрик.

Публікація зі сторінки Лілії Ребрик
Ведуча Лілія Ребрик після народження доньки. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Лілії Ребрик

Побачивши фотографії з виписки української ведучої, її підписники вирішили не мовчати і почали їх коментувати. Люди написали компліменти і привітали Лілію.

  • Вітаю! Дивлюся на вас і так радію, кажуть, що донечки народжуються від великого кохання, то мабуть це ваш випадок
  • Таке красиве ім’я! Божого благословення вашій донечці, доброї долі під мирним небом. Щирі вітання
  • Нехай Адель росте здоровою і щасливою!!! А всій вашій дружній родині процвітання під мирним небом України
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик
Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик познайомилася із Сергієм Диким на турнірі з бальних танців. Після цього вони зустрілися ще раз на танцювальному шоу, де стали парою, а вже згодом зрозуміли, що хочуть бути разом. У грудні 2011 року Лілія вийшла заміж за Сергія.

Свадьба Лилии Ребрик и Сергея Дикого
Весілля Лілії Ребрик і Сергія Дикого. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Вже за рік в них народилася перша донька, яку вони назвали Діаною. У 2018 році в сім’ї з’явилася ще одна донька на ім’я Поліна, а нещодавно Лілія і Сергія стали батьками третьої доньки, яку вони назвали Адель.

Лилия Ребрик со своим мужем и тремя дочерьми
Лілія Ребрик зі своїм чоловіком і трьома доньками. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Лілія Ребрик розповіла про свою акторську діяльність. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведуча Лілія Ребрик висловила свою думку стосовно хейтерів. 

Також ми повідомляли про те, що ведуча і акторка Лілія Ребрик показала себе на відпочинку. 

Лілія Ребрик
шоу-бізнес
вагітність
українські зірки

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