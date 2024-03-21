Ведучу Лілію Ребрик виписали з пологового після народження третьої доньки — фото

Ведуча Лілія Ребрик зі своїм чоловіком і новонародженою донькою у пологовому. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Відому українську акторку і телеведучу Лілію Ребрик виписали з пологового будинку після народження донечки. Зірка телебачення поділилася зворушливими знімками, на яких можна побачити всю її сім’ю і маленьку дитину.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Лілії Ребрик в Instagram.

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Фото Лілії Ребрик з виписки

На офіційній сторінці української телеведучої з’явилися милі сімейні знімки, на яких можна побачити всю її сім’ю. На фотографіях, які Лілія Ребрик зробила після виписки з пологового будинку, можна помітити її чоловіка, двох доньок, новонароджену дитину і, судячи з усього, бабусю і дідуся.

Сім'я Лілії Ребрик у пологовому будинку. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Лілія Ребрик зі своєю сім'єю у повному складі. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Зокрема, акторка ніжно звернулася до своєю маленької донечки, яку вона назвала Адель. Лілія зазначила, що її дитина вперше спала вдома у маленькому ліжечку, і розповіла, чого їй всі бажали після виписки з пологового.

"Привіт, Адель. Сьогодні ти спала першу ніч вдома — у ліжечку, яке ми з такою любовʼю добирали для тебе. Поруч з нами, батьками, і твоїми сестричками. Вчора був такий емоційний день: тебе зустрічали з весняними квітами, з посмішками, сміхом. Тобі бажали щастя і миру, а нам — терпіння. І я впевнена, все обовʼязково здійсниться, бо ж ми тепер — велика, дружня команда", — зазначила Лілія Ребрик.

Ведуча Лілія Ребрик після народження доньки. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Лілії Ребрик

Побачивши фотографії з виписки української ведучої, її підписники вирішили не мовчати і почали їх коментувати. Люди написали компліменти і привітали Лілію.

Вітаю! Дивлюся на вас і так радію, кажуть, що донечки народжуються від великого кохання, то мабуть це ваш випадок

Таке красиве ім’я! Божого благословення вашій донечці, доброї долі під мирним небом. Щирі вітання

Нехай Адель росте здоровою і щасливою!!! А всій вашій дружній родині процвітання під мирним небом України

Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик познайомилася із Сергієм Диким на турнірі з бальних танців. Після цього вони зустрілися ще раз на танцювальному шоу, де стали парою, а вже згодом зрозуміли, що хочуть бути разом. У грудні 2011 року Лілія вийшла заміж за Сергія.

Весілля Лілії Ребрик і Сергія Дикого. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Вже за рік в них народилася перша донька, яку вони назвали Діаною. У 2018 році в сім’ї з’явилася ще одна донька на ім’я Поліна, а нещодавно Лілія і Сергія стали батьками третьої доньки, яку вони назвали Адель.

Лілія Ребрик зі своїм чоловіком і трьома доньками. Фото: Instagram Лілії Ребрик

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