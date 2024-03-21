Ведущую Лилию Ребрик выписали с роддома после рождения третьей дочери — фото

Ведущая Лилия Ребрик со своим мужем и новорожденной дочкой в роддоме. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Известную украинскую актрису и телеведущую Лилию Ребрик выписали из роддома после рождения дочери. Звезда телевидения поделилась трогательными снимками, на которых можно увидеть всю ее семью и маленького ребенка.

Соответствующие фотографии появились на странице Лилии Ребрик в Instagram.

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Фото Лилии Ребрик с выписки

На официальной странице украинской телеведущей появились милые семейные снимки, на которых можно увидеть всю ее семью. На фотографиях, которые Лилия Ребрик сделала после выписки с роддома, можно заметить ее мужа, двух дочерей, новорожденного ребенка и, судя по всему, бабушку и дедушку.

Семья Лилии Ребрик в роддоме. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Лилия Ребрик со своей семьей в полном составе. Фото: Instagram Лилии Ребрик

В частности, актриса нежно обратилась к своей маленькой дочери, которую она назвала Адель. Лилия отметила, что ее ребенок впервые спал дома в маленькой кроватке, и рассказала, чего ему все желали после выписки из роддома.

"Привет, Адель. Сегодня ты спала первую ночь дома — в кроватке, которую мы с такой любовью подбирали для тебя. Рядом с нами, родителями, и твоими сестричками. Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам — терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь — большая, дружная команда", — отметила Лилия Ребрик.

Ведущая Лилия Ребрик после рождения дочери. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Лилии Ребрик

Увидев фотографии с выписки украинской ведущей, ее подписчики решили не молчать и начали их комментировать. Люди написали комплименты и поздравили Лилию.

Поздравляю! Смотрю на вас и так радуюсь, говорят, что дочери рождаются от большой любви, то, наверное, это ваш случай.

Такое красивое имя! Божьего благословения вашей дочери, доброй судьбы под мирным небом. Искренние поздравления

Пусть Адель растет здоровой и счастливой! А всей вашей дружной семье процветания под мирным небом Украины

Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Семья Лилии Ребрик

Украинская телеведущая Лилия Ребрик познакомилась с Сергеем Диким на турнире по бальным танцам. После этого они встретились еще раз на танцевальном шоу, где стали парой, а уже потом поняли, что хотят быть вместе. В декабре 2011 года Лилия вышла замуж за Сергея.

Свадьба Лилии Ребрик и Сергея Дикого. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Уже через год у них родилась первая дочь, которую они назвали Дианой. В 2018 году в семье появилась еще одна дочь по имени Полина, а недавно Лилия и Сергея стали родителями третьей дочери, которую они назвали Адель.

Лилия Ребрик со своим мужем и тремя дочерьми. Фото: Instagram Лилии Ребрик

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