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Счастливую Ребрик выписали из роддома — милые семейные фото

21 марта 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущую Лилию Ребрик выписали с роддома после рождения третьей дочери — фото
Ведущая Лилия Ребрик со своим мужем и новорожденной дочкой в роддоме. Фото: Instagram Лилии Ребрик
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известную украинскую актрису и телеведущую Лилию Ребрик выписали из роддома после рождения дочери. Звезда телевидения поделилась трогательными снимками, на которых можно увидеть всю ее семью и маленького ребенка.

Соответствующие фотографии появились на странице Лилии Ребрик в Instagram.

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Фото Лилии Ребрик с выписки

На официальной странице украинской телеведущей появились милые семейные снимки, на которых можно увидеть всю ее семью. На фотографиях, которые Лилия Ребрик сделала после выписки с роддома, можно заметить ее мужа, двух дочерей, новорожденного ребенка и, судя по всему, бабушку и дедушку.

Семья Лилии Ребрик в роддоме
Семья Лилии Ребрик в роддоме. Фото: Instagram Лилии Ребрик
Лилия Ребрик со своей семьей в полном составе
Лилия Ребрик со своей семьей в полном составе. Фото: Instagram Лилии Ребрик

В частности, актриса нежно обратилась к своей маленькой дочери, которую она назвала Адель. Лилия отметила, что ее ребенок впервые спал дома в маленькой кроватке, и рассказала, чего ему все желали после выписки из роддома.

"Привет, Адель. Сегодня ты спала первую ночь дома — в кроватке, которую мы с такой любовью подбирали для тебя. Рядом с нами, родителями, и твоими сестричками. Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам — терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь — большая, дружная команда", — отметила Лилия Ребрик.

Публикация со страницы Лилии Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик после рождения дочери. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Лилии Ребрик

Увидев фотографии с выписки украинской ведущей, ее подписчики решили не молчать и начали их комментировать. Люди написали комплименты и поздравили Лилию.

  • Поздравляю! Смотрю на вас и так радуюсь, говорят, что дочери рождаются от большой любви, то, наверное, это ваш случай.
  • Такое красивое имя! Божьего благословения вашей дочери, доброй судьбы под мирным небом. Искренние поздравления
  • Пусть Адель растет здоровой и счастливой! А всей вашей дружной семье процветания под мирным небом Украины
Комментарий со страницы Лилии Ребрик
Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Лилии Ребрик
Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Лилии Ребрик
Комментарий со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Семья Лилии Ребрик

Украинская телеведущая Лилия Ребрик познакомилась с Сергеем Диким на турнире по бальным танцам. После этого они встретились еще раз на танцевальном шоу, где стали парой, а уже потом поняли, что хотят быть вместе. В декабре 2011 года Лилия вышла замуж за Сергея.

Свадьба Лилии Ребрик и Сергея Дикого
Свадьба Лилии Ребрик и Сергея Дикого. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Уже через год у них родилась первая дочь, которую они назвали Дианой. В 2018 году в семье появилась еще одна дочь по имени Полина, а недавно Лилия и Сергея стали родителями третьей дочери, которую они назвали Адель.

Лилия Ребрик со своим мужем и тремя дочерьми
Лилия Ребрик со своим мужем и тремя дочерьми. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о своей актерской деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущая Лилия Ребрик высказала свое мнение по поводу хейтеров.

Также мы сообщали о том, что ведущая и актриса Лилия Ребрик показала себя на отдыхе.

Лилия Ребрик
шоу-бизнес
беременность
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