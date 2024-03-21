Ведущую Лилию Ребрик выписали с роддома после рождения третьей дочери — фото

Счастливую Ребрик выписали из роддома — милые семейные фото
Известную украинскую актрису и телеведущую Лилию Ребрик выписали из роддома после рождения дочери. Звезда телевидения поделилась трогательными снимками, на которых можно увидеть всю ее семью и маленького ребенка.
Соответствующие фотографии появились на странице Лилии Ребрик в Instagram.
Фото Лилии Ребрик с выписки
На официальной странице украинской телеведущей появились милые семейные снимки, на которых можно увидеть всю ее семью. На фотографиях, которые Лилия Ребрик сделала после выписки с роддома, можно заметить ее мужа, двух дочерей, новорожденного ребенка и, судя по всему, бабушку и дедушку.
В частности, актриса нежно обратилась к своей маленькой дочери, которую она назвала Адель. Лилия отметила, что ее ребенок впервые спал дома в маленькой кроватке, и рассказала, чего ему все желали после выписки из роддома.
"Привет, Адель. Сегодня ты спала первую ночь дома — в кроватке, которую мы с такой любовью подбирали для тебя. Рядом с нами, родителями, и твоими сестричками. Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам — терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь — большая, дружная команда", — отметила Лилия Ребрик.
Комментарии подписчиков Лилии Ребрик
Увидев фотографии с выписки украинской ведущей, ее подписчики решили не молчать и начали их комментировать. Люди написали комплименты и поздравили Лилию.
- Поздравляю! Смотрю на вас и так радуюсь, говорят, что дочери рождаются от большой любви, то, наверное, это ваш случай.
- Такое красивое имя! Божьего благословения вашей дочери, доброй судьбы под мирным небом. Искренние поздравления
- Пусть Адель растет здоровой и счастливой! А всей вашей дружной семье процветания под мирным небом Украины
Семья Лилии Ребрик
Украинская телеведущая Лилия Ребрик познакомилась с Сергеем Диким на турнире по бальным танцам. После этого они встретились еще раз на танцевальном шоу, где стали парой, а уже потом поняли, что хотят быть вместе. В декабре 2011 года Лилия вышла замуж за Сергея.
Уже через год у них родилась первая дочь, которую они назвали Дианой. В 2018 году в семье появилась еще одна дочь по имени Полина, а недавно Лилия и Сергея стали родителями третьей дочери, которую они назвали Адель.
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