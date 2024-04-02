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Шакіра похизувалась розкішним тілом на гламурній зйомці

2 квітня 2024 15:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шакіра похизувалась розкішним тілом на гламурній зйомці
Співачка Шакіра. Фото: Allure
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Шакіра знялася для обкладинки квітневого номера журналу Allure. В інтерв'ю вона розповіла про те, як двоє її синів від Жерара Піке, Сашко та Мілан відреагували на фільм "Барбі".

Про це пише Allure.

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За словами співачки, ставлення до чоловіків у фільмі про Барбі видалося їм принизливим.

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

"Вони вважали це принизливим. І я певною мірою згодна. Я виховую двох хлопчиків. Я хочу, щоб вони теж відчували себе сильними, при цьому поважаючи жінок. Мені подобається, що поп-культура намагається розширити можливості жінок, не позбавляючи чоловіків можливості бути чоловіками, а також захищати та забезпечувати. Я вірю в те, що жінкам потрібно надати всі інструменти, і вірю в те, що ми можемо зробити все це, не втрачаючи своєї суті, не втрачаючи своєї жіночності. Я думаю, що і у чоловіків, і у жінок є свої ролі в суспільстві, і вони різні. Ми доповнюємо один одного, і цього не можна втрачати", — розповіла Шакіра.

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

Вона також знову згадана про скандальне розлучення з Жераром Піке, який є батьком її синів.

"Я була в кризі. Мені довелося відновлювати себе, поєднувати всі частини, що розвалилися", — заявила співачка.

Шакіра додала, що впоратися їй допомогла творчість.

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

"Раніше, коли жінки потрапляли у скрутну ситуацію, від них потрібно було стежити за своїми манерами, приховувати біль і мовчки плакати. Цьому прийшов кінець. Тепер нас ніхто не контролюватиме. Ніхто не скаже нам, як зцілитися, як вилікувати наші рани", — говорить артистка.

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

 

Співачка Шакіра. Фото: Allure
Співачка Шакіра. Фото: Allure

Шакіра та Жерар Піке зустрічалися з 2011 року, а у червні 2022 року оголосили про своє розставання. Приводом стала зрада спортсмена: він зустрів іншу дівчину, яка виявилася майже копією Шакіри, але молодша за неї. Співачка цього не пробачила: вона багато говорила про його зраду публічно і сміялася з колишнього коханого та його дівчини у своїх піснях.

Про нові відносини співачки поки що нічого не відомо, хоча Шакірі часто приписують романи з відомими чоловіками. Зараз, за чутками, вона зустрічається із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєном Лавінсконтом.

Нагадаємо, нещодавно затримали чоловіка, який хотів жити з Шакірою.

Шакіра
закордонні зірки
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фотосесія

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