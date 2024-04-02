Шакіра похизувалась розкішним тілом на гламурній зйомці
Співачка Шакіра знялася для обкладинки квітневого номера журналу Allure. В інтерв'ю вона розповіла про те, як двоє її синів від Жерара Піке, Сашко та Мілан відреагували на фільм "Барбі".
Про це пише Allure.
Шакіра розповіла про кризу
За словами співачки, ставлення до чоловіків у фільмі про Барбі видалося їм принизливим.
"Вони вважали це принизливим. І я певною мірою згодна. Я виховую двох хлопчиків. Я хочу, щоб вони теж відчували себе сильними, при цьому поважаючи жінок. Мені подобається, що поп-культура намагається розширити можливості жінок, не позбавляючи чоловіків можливості бути чоловіками, а також захищати та забезпечувати. Я вірю в те, що жінкам потрібно надати всі інструменти, і вірю в те, що ми можемо зробити все це, не втрачаючи своєї суті, не втрачаючи своєї жіночності. Я думаю, що і у чоловіків, і у жінок є свої ролі в суспільстві, і вони різні. Ми доповнюємо один одного, і цього не можна втрачати", — розповіла Шакіра.
Вона також знову згадана про скандальне розлучення з Жераром Піке, який є батьком її синів.
"Я була в кризі. Мені довелося відновлювати себе, поєднувати всі частини, що розвалилися", — заявила співачка.
Шакіра додала, що впоратися їй допомогла творчість.
"Раніше, коли жінки потрапляли у скрутну ситуацію, від них потрібно було стежити за своїми манерами, приховувати біль і мовчки плакати. Цьому прийшов кінець. Тепер нас ніхто не контролюватиме. Ніхто не скаже нам, як зцілитися, як вилікувати наші рани", — говорить артистка.
Шакіра та Жерар Піке зустрічалися з 2011 року, а у червні 2022 року оголосили про своє розставання. Приводом стала зрада спортсмена: він зустрів іншу дівчину, яка виявилася майже копією Шакіри, але молодша за неї. Співачка цього не пробачила: вона багато говорила про його зраду публічно і сміялася з колишнього коханого та його дівчини у своїх піснях.
Про нові відносини співачки поки що нічого не відомо, хоча Шакірі часто приписують романи з відомими чоловіками. Зараз, за чутками, вона зустрічається із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєном Лавінсконтом.
Нагадаємо, нещодавно затримали чоловіка, який хотів жити з Шакірою.
Читайте Новини.LIVE!