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Шакира похвасталась роскошным телом на гламурной съемке

2 апреля 2024 15:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шакира похвасталась роскошным телом на гламурной съемке
Певица Шакира. Фото: Allure
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Шакира снялась для обложки апрельского номера журнала Allure. В интервью она рассказала о том, как двое ее сыновей от Жерара Пике, Саша и Милан отреагировали на фильм "Барби".

Об этом пишет Allure.

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По словам певицы, отношение к мужчинам в фильме о Барби показалось им унизительным.

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

"Они считали это унизительным. И я в определенной степени согласна. Я воспитываю двух мальчиков. Я хочу, чтобы они тоже чувствовали себя сильными, при этом уважая женщин. Мне нравится, что поп-культура пытается расширить возможности женщин, не лишая мужчин возможности быть мужчинами, а также защищать и обеспечивать. Я верю в то, что женщинам нужно предоставить все инструменты, и верю в то, что мы можем сделать все это, не теряя своей сущности, не теряя своей женственности. Я думаю, что и у мужчин, и у женщин есть свои роли в обществе, и они разные. Мы дополняем друг друга, и этого нельзя терять", — рассказала Шакира.

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

Она также снова упомянула о скандальном разводе с Жераром Пике, который является отцом ее сыновей.

"Я была в кризисе. Мне пришлось восстанавливать себя, собрать все развалившиеся части", — заявила певица.

Шакира добавила, что справиться ей помогло творчество.

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

"Раньше, когда женщины попадали в затруднительную ситуацию, от них нужно было следить за своими манерами, скрывать боль и молча плакать. Этому пришел конец. Теперь нас никто не будет контролировать. Никто не скажет нам, как исцелиться, как вылечить наши раны", — говорит артистка.

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

 

Певица Шакира. Фото: Allure
Певица Шакира. Фото: Allure

Шакира и Жерар Пике встречались с 2011 года, а в июне 2022 года объявили о своем расставании. Поводом стала измена спортсмена: он встретил другую девушку, которая оказалась почти копией Шакиры, но младше ее. Певица этого не простила: она много говорила о его измене публично и смеялась над бывшим любимым и его девушкой в своих песнях.

О новых отношениях певицы пока ничего не известно, хотя Шакире часто приписывают романы с известными мужчинами. Сейчас, по слухам, она встречается со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьеном Лавинсконтом.

Напомним, недавно задержали мужчину, который хотел жить с Шакирой.

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