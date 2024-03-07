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Серця українців підкорив запис "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці

7 березня 2024 15:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Серця українців підкорив запис "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці
Олександр Кошиця. Фото: скриншот Youtube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У соціальних мережах набув популярності грамзапис української народної пісні "Ой у лузі червона калина". Її  виконує чоловічий хор під керівництвом видатного хорового диригента Олександра Кошиці.

Відповідний ролик опублікував Інститут Леонтовича на YouTube.

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Грамзапис народної пісні "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці

Історія пісні "Ой у лузі червона калина" бере свій початок ще за часів козацтва. Вона стала символом незламності нашого народу та гімном Українських січових стрільців і Української повстанської армії.

Пісня знову набула неабиякої популярності після того, як лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її у перші дні війни на Софіївській площі.

На просторах інтернету з'явився унікальний грамзапис цієї народної пісні у виконанні хору та під аранжуванням видатного диригента Олександра Кошиці.

Вініл був записаний ще за часів УНР, у 1944 році в Нью-Йорку.

Народну пісню виконує чоловічий хор під керівництвом Олександра Кошиця, який зробив відомою у всьому світі композицію композитора Миколи Леонтовича "Щедрик". 

Серця українців підкорив запис "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці - фото 1
Хор під керівництвом видатного Олександра Кошиці. Фото: скриншот Youtube

Знайшла та відцифрувала запис пісні про червону калину дослідниця історії української культурної дипломатії та засновниця Інстутиту Леонтовича Тіна Пересунько.

Американський вініл вийшов у складі альбому Hear, Ukraine sing ("Почуй, Україна співає"), а саму пісню переклали як "Україну ми звільнимо", що символізує незламність нашого народу.

Раніше, ми писали, що всесвітньо відомий віолончеліст віртуозно зіграв "Пливе кача". Також скандальна українська співачка показала, як допомогла військовим. 

українські зірки
Щедрик
пісня
війна в Україні
творчість

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