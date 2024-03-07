Серця українців підкорив запис "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці

Олександр Кошиця. Фото: скриншот Youtube

У соціальних мережах набув популярності грамзапис української народної пісні "Ой у лузі червона калина". Її виконує чоловічий хор під керівництвом видатного хорового диригента Олександра Кошиці.

Відповідний ролик опублікував Інститут Леонтовича на YouTube.

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Грамзапис народної пісні "Ой у лузі червона калина" в аранжуванні Олександра Кошиці

Історія пісні "Ой у лузі червона калина" бере свій початок ще за часів козацтва. Вона стала символом незламності нашого народу та гімном Українських січових стрільців і Української повстанської армії.

Пісня знову набула неабиякої популярності після того, як лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її у перші дні війни на Софіївській площі.

На просторах інтернету з'явився унікальний грамзапис цієї народної пісні у виконанні хору та під аранжуванням видатного диригента Олександра Кошиці.

Вініл був записаний ще за часів УНР, у 1944 році в Нью-Йорку.

Народну пісню виконує чоловічий хор під керівництвом Олександра Кошиця, який зробив відомою у всьому світі композицію композитора Миколи Леонтовича "Щедрик".

Хор під керівництвом видатного Олександра Кошиці. Фото: скриншот Youtube

Знайшла та відцифрувала запис пісні про червону калину дослідниця історії української культурної дипломатії та засновниця Інстутиту Леонтовича Тіна Пересунько.

Американський вініл вийшов у складі альбому Hear, Ukraine sing ("Почуй, Україна співає"), а саму пісню переклали як "Україну ми звільнимо", що символізує незламність нашого народу.

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