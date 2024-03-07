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Сердца украинцев покорила запись "Ой у лузі червона калина" в аранжировке Александра Кошицы

7 марта 2024 15:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сердца украинцев покорила запись "Ой у лузі червона калина" в аранжировке Александра Кошицы
Александр Кошица. Фото: скриншот Youtube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В социальных сетях набрала популярность грамзапись украинской народной песни "Ой у лузи червона калина". Ее исполняет мужской хор под руководством выдающегося хорового дирижера Александра Кошицы.

Соответствующий ролик опубликовал Институт Леонтовича на YouTube.

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Грамзапись народной песни "Ой у лузі червона калина" в аранжировке Александра Кошицы

История песни "Ой у лузі червона калина" берет свое начало еще при казачестве. Она стала символом несокрушимости нашего народа и гимном Украинских сечевых стрелков и Украинской повстанческой армии.

Песня снова приобрела популярность после того, как лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, спел её в первые дни войны на Софиевской площади.

На просторах интернета появилась уникальная грамзапись этой народной песни в исполнении хора и под аранжировкой выдающегося дирижера Александра Кошицы.

Винил был записан еще при УНР, в 1944 году в Нью-Йорке.

Народную песню исполняет мужской хор под руководством Александра Кошицы, который сделала известной во всем мире композицию композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

Сердца украинцев покорила запись "Ой у лузи червона калина" в аранжировке Александра Кошицы - фото 1
Хор под руководством величайшего Александра Кошицы. Фото: скриншот Youtube

Нашла и отцифровала запись песни о красной калине исследовательница истории украинской культурной дипломатии и основательница Института Леонтовича Тина Пересунько.

Американский винил вышел в составе альбома Hear, Ukraine sing ("Почуй, Україна співає"), а саму песню перевели как "Україну ми звільнимо", что символизирует несокрушимость нашего народа.

Ранее, мы писали, что всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Пливе кача". Также скандальная украинская певица показала, как помогла военным.

украинские звезды
Щедрик
песня
война в Украине
творчество

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