Сердца украинцев покорила запись "Ой у лузі червона калина" в аранжировке Александра Кошицы

Александр Кошица. Фото: скриншот Youtube

В социальных сетях набрала популярность грамзапись украинской народной песни "Ой у лузи червона калина". Ее исполняет мужской хор под руководством выдающегося хорового дирижера Александра Кошицы.

Соответствующий ролик опубликовал Институт Леонтовича на YouTube.

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Грамзапись народной песни "Ой у лузі червона калина" в аранжировке Александра Кошицы

История песни "Ой у лузі червона калина" берет свое начало еще при казачестве. Она стала символом несокрушимости нашего народа и гимном Украинских сечевых стрелков и Украинской повстанческой армии.

Песня снова приобрела популярность после того, как лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, спел её в первые дни войны на Софиевской площади.

На просторах интернета появилась уникальная грамзапись этой народной песни в исполнении хора и под аранжировкой выдающегося дирижера Александра Кошицы.

Винил был записан еще при УНР, в 1944 году в Нью-Йорке.

Народную песню исполняет мужской хор под руководством Александра Кошицы, который сделала известной во всем мире композицию композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

Хор под руководством величайшего Александра Кошицы. Фото: скриншот Youtube

Нашла и отцифровала запись песни о красной калине исследовательница истории украинской культурной дипломатии и основательница Института Леонтовича Тина Пересунько.

Американский винил вышел в составе альбома Hear, Ukraine sing ("Почуй, Україна співає"), а саму песню перевели как "Україну ми звільнимо", что символизирует несокрушимость нашего народа.

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