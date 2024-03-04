Сальма Гайєк приголомшила глибиною декольте на показі улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Мексикансько-американська актриса Сальма Гайєк завітала на модний захід. Alexander McQueen, улюблений Модний будинок принцеси Уельської Кейт Міддлтон, представив свою колекцію осінь-зима 2024 року.

Про це стало відомо з Instagram Гайєк.

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Зірка позувала за лаштунками, де до неї приєднався чоловік, французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно. Сальма була вдягнута у сріблясте бюстьє, яке підкреслювало декольте, та чорний брючний костюмом. Зірка зустрілася з новим дизайнером McQueen Шоном МакГірром.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Хайєк за останній тиждень відвідала низку презентацій по всьому Парижу. Зокрема, вона була присутня на показі Gucci під час Міланського тижня моди, де до неї знову приєднався чоловік-мільярдер.

Піно є головою та генеральним директором Kering, корпорації предметів розкоші, яка володіє Gucci та іншими відомими брендами, включаючи Yves Saint Laurent, Bottega Veneta та Alexander McQueen.

Нагадаємо, раніше дизайнерка Вікторія Бекхем вразила виходом на подіум на милицях. А модель Наомі Кемпбелл прогулялась на показі у білизні.