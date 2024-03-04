Сальма Хайек ошеломила глубиной декольте на показе любимого дизайнера Кейт Миддлтон
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила модное мероприятие. Alexander McQueen, любимый Модный дом принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, представил свою коллекцию осень-зима 2024 года.
Об этом стало известно из Instagram Хайек.
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Звезда позировала за кулисами, где к ней присоединился супруг, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Сальма была одета в серебристое бюстье, подчеркивающее декольте, и черный брючный костюм. Звезда встретилась с новым дизайнером McQueen Шоном МакГирром.
Хайек за последнюю неделю посетила ряд презентаций по всему Парижу. В частности, она присутствовала на показе Gucci во время Миланской недели моды, где к ней снова присоединился супруг-миллиардер.
Пино является главой и генеральным директором Kering, корпорации предметов роскоши, владеющей Gucci и другими известными брендами, включая Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.
Напомним, ранее дизайнер Виктория Бекхэм поразила выходом на подиум на костылях. А модель Наоми Кэмпбелл прогулялась на показе в белье.
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