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Сальма Хайек ошеломила глубиной декольте на показе любимого дизайнера Кейт Миддлтон

4 марта 2024 14:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Хайек ошеломила глубиной декольте на показе любимого дизайнера Кейт Миддлтон
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила модное мероприятие. Alexander McQueen, любимый Модный дом принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, представил свою коллекцию осень-зима 2024 года.

Об этом стало известно из Instagram Хайек.

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Звезда позировала за кулисами, где к ней присоединился супруг, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Сальма была одета в серебристое бюстье, подчеркивающее декольте, и черный брючный костюм. Звезда встретилась с новым дизайнером McQueen Шоном МакГирром.

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Хайек  за последнюю неделю посетила ряд презентаций по всему Парижу. В частности, она присутствовала на показе Gucci во время Миланской недели моды, где к ней снова присоединился супруг-миллиардер.

Пино является главой и генеральным директором Kering, корпорации предметов роскоши, владеющей Gucci и другими известными брендами, включая Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

Напомним, ранее дизайнер Виктория Бекхэм поразила выходом на подиум на костылях. А модель Наоми Кэмпбелл прогулялась на показе в белье.

Кейт Миддлтон
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