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Работа-переводчика с "Звездных войн" продали за почти 850 тысяч долларов

14 марта 2024 23:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Работа-переводчика с "Звездных войн" продали за почти 850 тысяч долларов
Голова работа с франшизы "Звездные войны" и актер Энтони Дэниелс. Фото: PropStore
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голову робота с легендарной франшизы "Звездные войны" продали на аукционе. Анонимный покупатель отдал за него 843 750 долларов.

Об этом пишет TMZ.

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На аукцион выставили голову работа C-3PO, принадлежавшую актеру Энтони Дэниелсу, сыгравшему дроида в фильме "Возвращение джедая" 1983 года. Ее продали за 843 750 долларов, впрочем, счастливчик не назвал свое имя.

Эта модель создана из стекловолокна и светится. Аукционный дом предполагал, что сможет получить за нее от 500 000 до 1 000 000 долларов.

"Это не только реквизит, который я носил, но и реквизит, который я использовал в интервью, чтобы идентифицировать себя. Это очень похоже: "Ты не знаешь моего лица, но ты знаешь это лицо", — говорил актер актер .

Глава работа по франшизе "Звездные войны". Фото: PropStore
Глава работа по франшизе "Звездные войны". Фото: PropStore

Также Энтони Дэниелс перед самой продажей сомневался, стоит ли это делать. Он ведь очень много лет владел этим памятным реквизитом.

"Прав я, продавая их? Я прожил с этими предметами 50 лет, некоторые из них вызывают у меня очень смешанные чувства. У меня бы все это хранилось в шкафах, ящиках и на чердаках. Никто на это не смотрел, никто им не дорожил. Но они были слишком хороши, чтобы выбрасывать", — сказал он.

Эта голова дроида была продемонстрирована в нескольких сценах "Возвращение джедая" во время битвы Североатлантического союза повстанцев при Эндоре. Также это единственная костюмированная голова C-3PO, имеющая прямое и подлинное происхождение.

Ранее рубашку звезды фильма "Гордость и Предупреждение" продали за сумасшедшие деньги на аукционе. Также черновик фильма "Звездные войны" отдали новому счастливчику — сколько он заплатил.

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Звездные войны

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