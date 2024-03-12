Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордість та упередження" продали на аукціоні за шалені гроші

Кадри з фільму "Гордість та упередження". Фото: скриншот з YouTube

Легендарна біла сорочка на ґудзиках, яку вдягав Колін Ферт у фільмі "Гордість та упередження", була продана на аукціоні майже вдвічі дорожче від очікуваної ціни. За легендарну деталь гардероба виручили шалені 25 000 доларів.

Про це повідомляє CNN.

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Американський актор Колін Ферт у 1995 році зіграв містера Дарсі у серіалі на основі роману Джейн Остін "Гордість та упередження".

Глядачам запам'ятався епізод з Фертом у четвертій серії, в якому Містер Дарсі навмисно купається в озері вдягненим у білу сорочку тільки для того, щоб привернути увагу коханої Елізабет Беннет (роль зіграла Дженніфер Еле). Саме ця сцена зробила Коліна Ферта секс-символом. Пізніше її відтворять у серіалі "Бріджертон".

Сорочка Містера Дарсі. Фото: CNN

Оскільки чоловіча нагота на екрані в той час була під забороною, ідея "мокрої сорочки" стала справжнім проривом.

Після гри у "Гордість та упередження", Ферт отримав безліч ролей у кіно, в тому числі в "Щоденнику Бріджит Джонс" 2001 року.

Білу лляну сорочку Дарсі виставили на аукціоні Kerry Taylor Auctions за 12 700 доларів.

Містер Дарсі та Елізабет Беннет. Фото: CNN

Благодійний аукціон відбувся 10 березня і за сорочку, яка підкорила багато жіночих сердець, виручили шалені 25 000 доларів.

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