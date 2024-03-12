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Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордість та упередження" продали на аукціоні за шалені гроші

12 березня 2024 18:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордість та упередження" продали на аукціоні за шалені гроші
Кадри з фільму "Гордість та упередження". Фото: скриншот з YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарна біла сорочка на ґудзиках, яку вдягав Колін Ферт у фільмі "Гордість та упередження", була продана на аукціоні майже вдвічі дорожче від очікуваної ціни. За легендарну деталь гардероба виручили шалені 25 000 доларів.

 Про це повідомляє CNN.

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Американський актор Колін Ферт у 1995 році зіграв містера Дарсі у серіалі на основі роману Джейн Остін "Гордість та упередження". 

Глядачам запам'ятався епізод з Фертом у четвертій серії, в якому Містер Дарсі навмисно купається в озері вдягненим у білу сорочку тільки для того, щоб привернути увагу коханої Елізабет Беннет (роль зіграла Дженніфер Еле). Саме ця сцена зробила Коліна Ферта секс-символом. Пізніше її відтворять у серіалі "Бріджертон".

Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордості й упередження" продали на аукціоні за шалені кошти - фото 1
Сорочка Містера Дарсі. Фото: CNN

Оскільки чоловіча нагота на екрані в той час була під забороною, ідея "мокрої сорочки" стала справжнім проривом.

Після гри у "Гордість та упередження", Ферт отримав безліч ролей у кіно, в тому числі в "Щоденнику Бріджит Джонс" 2001 року.

Білу лляну сорочку Дарсі виставили на аукціоні Kerry Taylor Auctions за 12 700 доларів.

Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордості й упередження" продали на аукціоні за шалені кошти - фото 2
Містер Дарсі та Елізабет Беннет. Фото: CNN

Благодійний аукціон відбувся 10 березня і за сорочку, яка підкорила багато жіночих сердець, виручили шалені 25 000 доларів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка фільму "Бріджит Джонс" Рене Зеллвегер готується до весілля. Також каблучку покійної Ніни Матвієнко виставили на аукціон.

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