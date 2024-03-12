Сорочку героя Коліна Ферта з "Гордість та упередження" продали на аукціоні за шалені гроші
Легендарна біла сорочка на ґудзиках, яку вдягав Колін Ферт у фільмі "Гордість та упередження", була продана на аукціоні майже вдвічі дорожче від очікуваної ціни. За легендарну деталь гардероба виручили шалені 25 000 доларів.
Про це повідомляє CNN.
Культову білу сорочку містера Дарсі продали за 25 000 доларів
Американський актор Колін Ферт у 1995 році зіграв містера Дарсі у серіалі на основі роману Джейн Остін "Гордість та упередження".
Глядачам запам'ятався епізод з Фертом у четвертій серії, в якому Містер Дарсі навмисно купається в озері вдягненим у білу сорочку тільки для того, щоб привернути увагу коханої Елізабет Беннет (роль зіграла Дженніфер Еле). Саме ця сцена зробила Коліна Ферта секс-символом. Пізніше її відтворять у серіалі "Бріджертон".
Оскільки чоловіча нагота на екрані в той час була під забороною, ідея "мокрої сорочки" стала справжнім проривом.
Після гри у "Гордість та упередження", Ферт отримав безліч ролей у кіно, в тому числі в "Щоденнику Бріджит Джонс" 2001 року.
Білу лляну сорочку Дарсі виставили на аукціоні Kerry Taylor Auctions за 12 700 доларів.
Благодійний аукціон відбувся 10 березня і за сорочку, яка підкорила багато жіночих сердець, виручили шалені 25 000 доларів.
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