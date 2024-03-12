Рубашку героя Колина Ферта из "Гордость и предубеждение" продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Фото из фильма "Гордость и предубеждение". Фото: скриншот с YouTube

Легендарная белая рубашка на пуговицах, которую одевал Колин Ферт в фильме "Гордость и предубеждение", была продана на аукционе почти вдвое дороже ожидаемой цены. За легендарную деталь гардероба выручили сумасшедшие 25 000 долларов.

Об этом сообщает CNN.

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Американский актер Колин Ферт в 1995 году сыграл мистера Дарси в сериале на основе романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

Зрителям запомнился эпизод с Фертом в четвертой серии, в котором Мистер Дарси намеренно купается в озере одетым в белую рубашку только для того, чтобы привлечь внимание любимой Элизабет Беннет (роль сыграла Дженнифер Эле). Именно эта сцена сделала Колина Ферта секс-символом. Позже ее воспроизведут в сериале "Бриджертон".

Рубашка Мистера Дарси. Фото: CNN

Поскольку мужская нагота на экране в то время была под запретом, идея "мокрой рубашки" стала настоящим прорывом.

После игры в "Гордость и предубеждение", Ферт получил множество ролей в кино, в том числе в "Дневнике Бриджит Джонс" в 2001 году.

Белую льняную рубашку Дарси выставили на аукционе Kerry Taylor Auctions за 12 700 долларов.

Мистер Дарси и Элизабет Беннет. Фото: CNN

Благотворительный аукцион состоялся 10 марта и за рубашку, покорившую многие женские сердца, выручили сумасшедшие 25 000 долларов.

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