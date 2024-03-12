Рубашку героя Колина Ферта из "Гордость и предубеждение" продали на аукционе за сумасшедшие деньги
Легендарная белая рубашка на пуговицах, которую одевал Колин Ферт в фильме "Гордость и предубеждение", была продана на аукционе почти вдвое дороже ожидаемой цены. За легендарную деталь гардероба выручили сумасшедшие 25 000 долларов.
Об этом сообщает CNN.
Культовую белую рубашку мистера Дарси продали за 25 000 долларов
Американский актер Колин Ферт в 1995 году сыграл мистера Дарси в сериале на основе романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".
Зрителям запомнился эпизод с Фертом в четвертой серии, в котором Мистер Дарси намеренно купается в озере одетым в белую рубашку только для того, чтобы привлечь внимание любимой Элизабет Беннет (роль сыграла Дженнифер Эле). Именно эта сцена сделала Колина Ферта секс-символом. Позже ее воспроизведут в сериале "Бриджертон".
Поскольку мужская нагота на экране в то время была под запретом, идея "мокрой рубашки" стала настоящим прорывом.
После игры в "Гордость и предубеждение", Ферт получил множество ролей в кино, в том числе в "Дневнике Бриджит Джонс" в 2001 году.
Белую льняную рубашку Дарси выставили на аукционе Kerry Taylor Auctions за 12 700 долларов.
Благотворительный аукцион состоялся 10 марта и за рубашку, покорившую многие женские сердца, выручили сумасшедшие 25 000 долларов.
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