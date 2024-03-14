Робота-перекладача з "Зоряних війн" продали за майже 850 тисяч доларів

Голова робота з франшизи "Зоряні війни" і актор Ентоні Деніелс. Фото: PropStore

Голову робота з легендарної франшизи "Зоряні війни" продали на аукціоні. Анонімний покупець віддав за нього 843 750 доларів.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Продав робота актор Ентоні Деніелс, який його і зіграв

На аукціон виставили голову робота C-3PO, яка належала акторові Ентоні Деніелсу, який зіграв дроїда у фільмі "Повернення джедая" 1983 року. Її продали за 843 750 доларів, втім щасливчик не назвав своє ім'я.

Ця модель створена з скловолокна і світиться. Аукціоний дім припускав, що зможе отримати за неї від 500 000 до 1 000 000 доларів.

"Це не тільки реквізит, який я носив, а й реквізит, який я використовував в інтерв'ю, щоб ідентифікувати себе. Це дуже схоже на: "Ти не знаєш мого обличчя, але ти знаєш це обличчя", — казав про робота актор.

Голова робота з франшизи "Зоряні війни". Фото: PropStore

Також Ентоні Деніелс перед самим продажем сумнівався чи варто це робити. Адже він дуже багато років володив цим пам'ятним реквізитом.

"Чи правий я, продаючи їх? Я прожив із цими предметами 50 років, деякі з них викликають у мене дуже змішані почуття. У мене було все це зберігалося в шафах, шухлядах і на горищах. Ніхто на це не дивився, ніхто ним не дорожив, якщо хочете. Але вони були занадто гарні, щоб викидати", — сказав він.

Ця голова дроїда була продемонстрована в кількох сценах "Повернення джедая" під час битви Альянсу повстанців при Ендорі. Також це єдина костюмована голова C-3PO, що має пряме і справжнє походження.

Раніше сорочку зірки фільму "Гордість і Упередження" продали за шалені гроші на аукціоні. Також чернетку фільму "Зоряні війни" віддали новому щасливчику — скільки він заплатив.