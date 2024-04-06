Режиссер "Дюны" Дени Вильнев снимет фильм о ядерной войне.

Режиссер "Дюны" снимет фильм о ядерной войне
Режиссер Дени Вильнев, ныне работающий над сценарием третьей части "Дюны", анонсировал свои будущие кинопланы. Он хочет экранизировать книгу "Ядерная война: сценарий".
Об этом пишет Deadline.
Дени Вильнев хочет снять фильм о ядерном потенциале
Кинокомпания Legendary приобрела права на адаптацию книги "Ядерная война: Сценарий" финалистки Пулитцеровской премии Энни Якобсен. Режиссер Дени Вильнев планирует снять кино о последствиях страшной войны. Фильм должен стать ужасным повествованием о том, куда может двигаться мир в эпоху политической нестабильности, когда слишком многие страны обладают ядерным потенциалом.
Жена режиссера Таня Лапуант будет продюсировать фильм. Они вместе работали и над двумя частями "Дюны". Ходят сплетни, что команда Вильнева также планирует разработку проєктов фильмов о Клеопатре и киноадаптацией книги Артура Кларка "Свидание с Рамой".
Denis Villeneuve's 4 фильма в работе:— Denis Villeneuve Universe (@DenisVfilms) 4 апреля 2024
• Dune Messiah
• Rendezvous with Rama
• Cleopatra
• Nuclear War: A Scenario
Which one are you most most looking forward to? pic.twitter.com/KLhuHBR8E8
Напомним, фильм "Дюна 2" побил рекордное собрание в кинотеатрах. Также девушка актера Тимоти Шаламе, исполнившего главную роль в фильме, предположительно беременна.
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