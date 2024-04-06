Режиссер "Дюны" Дени Вильнев снимет фильм о ядерной войне.

Голливудский актер Тимоти Шаламе в фильме "Дюна 2". Фото: стоп-кадр

Режиссер Дени Вильнев, ныне работающий над сценарием третьей части "Дюны", анонсировал свои будущие кинопланы. Он хочет экранизировать книгу "Ядерная война: сценарий".

Об этом пишет Deadline.

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Дени Вильнев хочет снять фильм о ядерном потенциале

Кинокомпания Legendary приобрела права на адаптацию книги "Ядерная война: Сценарий" финалистки Пулитцеровской премии Энни Якобсен. Режиссер Дени Вильнев планирует снять кино о последствиях страшной войны. Фильм должен стать ужасным повествованием о том, куда может двигаться мир в эпоху политической нестабильности, когда слишком многие страны обладают ядерным потенциалом.

Жена режиссера Таня Лапуант будет продюсировать фильм. Они вместе работали и над двумя частями "Дюны". Ходят сплетни, что команда Вильнева также планирует разработку проєктов фильмов о Клеопатре и киноадаптацией книги Артура Кларка "Свидание с Рамой".

Denis Villeneuve's 4 фильма в работе:



• Dune Messiah

• Rendezvous with Rama

• Cleopatra

• Nuclear War: A Scenario



Which one are you most most looking forward to? pic.twitter.com/KLhuHBR8E8 — Denis Villeneuve Universe (@DenisVfilms) 4 апреля 2024

Напомним, фильм "Дюна 2" побил рекордное собрание в кинотеатрах. Также девушка актера Тимоти Шаламе, исполнившего главную роль в фильме, предположительно беременна.