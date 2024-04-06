Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Режисер "Дюни" зніме фільм про ядерну війну arrow

Режисер "Дюни" зніме фільм про ядерну війну

6 квітня 2024 11:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну — деталі
Голлівудський актор Тімоті Шаламе та режисер Дені Вільнев на зйомках фільму "Дюна 2". Фото: sharpmagazine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Режисер Дені Вільнев, який нині працює над сценарієм третьої частини "Дюни", анонсував свої майбутні кіноплани. Він хоче екранізувати книгу "Ядерна війна: Сценарій". 

Про це пише Deadline.

Читайте також:

Дені Вільнев хоче зняти фільм про ядерний потенціал

Кінокомпанія Legendary придбала права на адаптацію книги "Ядерна війна: Сценарій" фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен. Режисер Дені Вільнев планує зняти кіно про наслідки найстрашнішої війни. Фільм має стати жахливою оповіддю про те, куди може рухатися світ в епоху політичної нестабільності, коли занадто багато країн володіють ядерним потенціалом.

Дружина режисера Таня Лапуант продюсуватиме стрічку. Вони разом працювали і над двома частинами "Дюни". Пліткують, що команда Вільнева також працює над фільмом про Клеопатру ікіноадаптацією книги Артура Кларка "Побачення з Рамою".

Нагадаємо, фільм "Дюна 2" побив рекордні збори у кінотеатрах. Також дівчина актора Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі, ймовірно, вагітна.

США
фільм
Голлівуд
Тімоті Шаламе
ядерна війна
Дюна
режисер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК