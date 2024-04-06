Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну — деталі

Голлівудський актор Тімоті Шаламе та режисер Дені Вільнев на зйомках фільму "Дюна 2". Фото: sharpmagazine

Режисер Дені Вільнев, який нині працює над сценарієм третьої частини "Дюни", анонсував свої майбутні кіноплани. Він хоче екранізувати книгу "Ядерна війна: Сценарій".

Про це пише Deadline.

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Дені Вільнев хоче зняти фільм про ядерний потенціал

Кінокомпанія Legendary придбала права на адаптацію книги "Ядерна війна: Сценарій" фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен. Режисер Дені Вільнев планує зняти кіно про наслідки найстрашнішої війни. Фільм має стати жахливою оповіддю про те, куди може рухатися світ в епоху політичної нестабільності, коли занадто багато країн володіють ядерним потенціалом.

Дружина режисера Таня Лапуант продюсуватиме стрічку. Вони разом працювали і над двома частинами "Дюни". Пліткують, що команда Вільнева також працює над фільмом про Клеопатру ікіноадаптацією книги Артура Кларка "Побачення з Рамою".

Denis Villeneuve's 4 films in the works:



• Dune Messiah

• Rendezvous with Rama

• Cleopatra

• Nuclear War: A Scenario



Which one are you most looking forward to? pic.twitter.com/KLhuHBR8E8 — Denis Villeneuve Universe (@DenisVfilms) April 5, 2024

Нагадаємо, фільм "Дюна 2" побив рекордні збори у кінотеатрах. Також дівчина актора Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі, ймовірно, вагітна.