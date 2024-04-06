Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну — деталі

Режисер "Дюни" зніме фільм про ядерну війну
Режисер Дені Вільнев, який нині працює над сценарієм третьої частини "Дюни", анонсував свої майбутні кіноплани. Він хоче екранізувати книгу "Ядерна війна: Сценарій".
Про це пише Deadline.
Дені Вільнев хоче зняти фільм про ядерний потенціал
Кінокомпанія Legendary придбала права на адаптацію книги "Ядерна війна: Сценарій" фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен. Режисер Дені Вільнев планує зняти кіно про наслідки найстрашнішої війни. Фільм має стати жахливою оповіддю про те, куди може рухатися світ в епоху політичної нестабільності, коли занадто багато країн володіють ядерним потенціалом.
Дружина режисера Таня Лапуант продюсуватиме стрічку. Вони разом працювали і над двома частинами "Дюни". Пліткують, що команда Вільнева також працює над фільмом про Клеопатру ікіноадаптацією книги Артура Кларка "Побачення з Рамою".
Denis Villeneuve's 4 films in the works:— Denis Villeneuve Universe (@DenisVfilms) April 5, 2024
• Dune Messiah
• Rendezvous with Rama
• Cleopatra
• Nuclear War: A Scenario
Which one are you most looking forward to? pic.twitter.com/KLhuHBR8E8
Нагадаємо, фільм "Дюна 2" побив рекордні збори у кінотеатрах. Також дівчина актора Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі, ймовірно, вагітна.
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