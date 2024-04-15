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Рамина намекнула, серьезны ли ее отношения с новым парнем

15 апреля 2024 17:31
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогер Рамина встречается с военным, который служит на фронте
Журналистка Рамина Эсхакзай на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о своих новых отношениях. В частности, ведущая YouTube-канала RAMINA призналась, серьезны ли ее отношения с мужчиной, который служит в рядах ВСУ.

Об этом Рамина рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Новые отношения Рамины Эсхакзай

Сейчас украинский блогер имеет отношения с мужчиной, который входит в состав Вооруженных сил и защищает свою страну непосредственно на передовой. Рамина говорит, что для встречи со своим любимым ей приходится ездить на передовую, а в последний раз они виделись неделю назад.

"Есть военный, с которым у меня присутствует романтический подтекст. Мы с ним встречаемся на передовой, потому что он там служит. Поскольку мне уже 32 года, когда я начинаю отношения, то они серьезные. Время покажет, но я решила попробовать", — отметила украинский блогер.

Рамина с Антоном Птушкиным на премьере его фильма
Блогер Рамина с Антоном Птушкиным на премьере его фильма. Фото: скриншот с YouTube

В то же время, журналистка призналась, что сейчас между ней и адвокатом Евгением Прониным, который был ее любимым в прошлом. Рамина объяснила, что сейчас они являются приятелями и между ними очень хорошие отношения, но о романтике речь не идет.

"Мы с Евгением не вместе уже год. Мы с ним общаемся как приятели. Мы очень сознательно принимали решение о том, что мы не будем вместе. У меня отличные с ним отношения, но не романтические", — также добавила Рамина Эсхакзай.

Прошлые отношения Рамины Эсхакзай

Украинский блогер в прошлом имела пятилетние отношения с адвокатом Евгением Прониным. Мужчина сделал ей предложение, однако, до свадьбы дело так и не дошло. В прошлом году Рамина объявила о расставании со своим любимым.

"Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев о причинах нашего расставания. Грязного белья не будет", — отметила Рамина под фото с экс-возлюбленным.

Публикация со страницы Рамины
Новость Рамины о расставании с Евгением Прониным. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что блогер Рамина Эсхакзай призналась, с кем разговаривает на русском.

Ранее мы рассказывали о том, что журналистка Рамина Эсхакзай объяснила, на что готова ради победы Украины.

Также мы сообщали о том, что украинская журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что готова усыновить ребенка.

отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
Рамина Эсхакзай

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