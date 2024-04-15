Блогерка Раміна зустрічається з військовим, який служить на фронті

Журналістка Раміна Есхакзай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай розповіла про свої нові стосунки. Зокрема, ведуча YouTube-каналу RAMINA зізналася, чи серйозними є її стосунки з чоловіком, який служить у лавах ЗСУ.

Про це Раміна розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Нові стосунки Раміни Есхакзай

Зараз українська блогерка має стосунки з чоловіком, який входить до складу Збройних сил і захищає свою країну безпосередньо на передовій. Раміна каже, що для зустрічі зі своїм коханим їй доводиться їздити на передову, а востаннє вони бачилися тиждень тому.

"Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить. Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати", — наголосила українська блогерка.

Блогерка Раміна з Антоном Птушкіним на прем'єрі його фільму. Фото: скриншот з YouTube

Водночас журналістка зізналися, що зараз між нею і адвокатом Євгеном Проніним, який був її коханим у минулому. Раміна пояснила, що зараз вони є приятелями і між ними дуже хороші стосунки, але про романтику зовсім не йдеться.

"Ми з Євгеном не разом вже рік. Ми з ним спілкуємося як приятелі. Ми дуже свідомо приймали рішення про те, що ми не будемо разом. У мене чудові з ним стосунки, але не романтичні", — також додала Раміна Есхакзай.

Колишні стосунки Раміни Есхакзай

Українська блогерка у минулому мала п’ятирічні стосунки з адвокатом Євгеном Проніним. Чоловік зробив їй пропозицію, проте, до весілля справа так і не дійшла. Минулого року Раміна оголосила про розставання зі своїм коханим.

"Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде", — зазначила Раміна під фото з екскоханим.

Новина Раміни про розставання з Євгеном Проніним. Фото: скриншот з Instagram

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