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Раміна натякнула, чи є серйозними її стосунки з новим хлопцем

15 квітня 2024 17:31
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Раміна зустрічається з військовим, який служить на фронті
Журналістка Раміна Есхакзай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай розповіла про свої нові стосунки. Зокрема, ведуча YouTube-каналу RAMINA зізналася, чи серйозними є її стосунки з чоловіком, який служить у лавах ЗСУ.

Про це Раміна розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Нові стосунки Раміни Есхакзай

Зараз українська блогерка має стосунки з чоловіком, який входить до складу Збройних сил і захищає свою країну безпосередньо на передовій. Раміна каже, що для зустрічі зі своїм коханим їй доводиться їздити на передову, а востаннє вони бачилися тиждень тому.

"Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить. Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати", — наголосила українська блогерка.

Рамина с Антоном Птушкиным на премьере его фильма
Блогерка Раміна з Антоном Птушкіним на прем'єрі його фільму. Фото: скриншот з YouTube

Водночас журналістка зізналися, що зараз між нею і адвокатом Євгеном Проніним, який був її коханим у минулому. Раміна пояснила, що зараз вони є приятелями і між ними дуже хороші стосунки, але про романтику зовсім не йдеться.

"Ми з Євгеном не разом вже рік. Ми з ним спілкуємося як приятелі. Ми дуже свідомо приймали рішення про те, що ми не будемо разом. У мене чудові з ним стосунки, але не романтичні", — також додала Раміна Есхакзай.

Колишні стосунки Раміни Есхакзай

Українська блогерка у минулому мала п’ятирічні стосунки з адвокатом Євгеном Проніним. Чоловік зробив їй пропозицію, проте, до весілля справа так і не дійшла. Минулого року Раміна оголосила про розставання зі своїм коханим.

"Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде", — зазначила Раміна під фото з екскоханим.

Публікація зі сторінки Раміни
Новина Раміни про розставання з Євгеном Проніним. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Раміна Есхакзай зізналася, з ким розмовляє російською. 

Раніше ми розповідали про те, що журналістка Раміна Есхакзай пояснила, на що готова заради перемоги України. 

Також ми повідомляли про те, що українська журналістка Раміна Есхакзай зізналася, що готова всиновити дитину.

відносини
шоу-бізнес
українські зірки
Раміна Есхакзай

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