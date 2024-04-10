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Потап появился в Испании после скандального выступления в Германии

10 апреля 2024 11:46
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Потап после скандального выступления с российским ретро улетел в Испанию
Украинский рэпер Потап на своем выступлении. Фото: Instagram Потапа
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский рэпер, продюсер и актер Алексей Потапенко (Потап) показал себя за границей. Заслуженный артист Украины поделился кадрами, где его можно увидеть в студии звукозаписи и роскошном автомобиле в испанском городе Барселона.

Соответствующими кадрами Потап поделился на своей странице в соцсети Instagram.

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Кадры Потапа из Барселоны

На официальной странице украинского продюсера появились фото и видео, сделанные им в Испании. На кадрах он показал себя в звукозаписывающей студии, что может свидетельствовать о том, что он записывает новую композицию. А вот на третьем видео муж певицы Насти Каменских показал себя в роскошном автомобиле желтого цвета.

При этом, одет Потап в довольно яркий образ, ведь на нем белое худи с капюшоном и светлые шорты. Сверху рэппер надел шапку светлого цвета. Чтобы немного разбавить свой образ, заслуженный артист Украины надел черные солнцезащитные очки с белой оправой и дорогие часы черного цвета.

"Работаю на студии в Барселоне", — коротко написал в описании под своими кадрами известный украинский продюсер.

Публикация со страницы Потапа
Рэпер Потап в студии звукозаписи в Барселоне. Фото: скриншот из Instagram
Публикация со страницы Потапа
Потап в роскошном автомобиле в Испании. Фото: скриншот из Instagram

Реакция людей в Instagram на кадры Потапа

Стоит отметить, что под постом известного рэпера есть довольно мало комментариев от подписчиков, которые начали высказываться о пребывании Потапа за границей.

  • Потап, Вы и Ваши подписчики в сегодняшних трудностях, идите только вперед к лучшему, светлому и прекрасному. Верьте в себя и свои силы
  • "В Барселоне поют испанцы на балконе, но точно, как на болоне, а может быть". Как у Гарика (Гарика Кричевского, — Ред.) Прекрасный Шансонье! Романтика. Здоровья, мира, уюта и человеколюбия
  • Брови мои, брови. Потап, храни себя и не пей много молока, потому что будет потоп
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Потапа
Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с Потапом и российским ретро

Недавно украинский блогер Богдан Беспалов показал афишу выступления Потапа в Германии в середине апреля этого года. На афише написано имя рэпера, есть его изображение и место, где он планирует выступать. Но особое внимание Беспалов обратил на мотивы песен, ведь написано, что он будет выступать с российским ретро.

Афиша с выступления Потапа в Германии
Афиша с выступления Потапа в Германии. Фото: bespalovmedia.com.ua

Увидев это, украинский рэпер сразу же записал видеообращение, в котором извинился перед публикой.

"Справедливо, это человеческий фактор, и я — не один, кто попадал в такие ситуации. Это была несогласованная афиша, и мы ее сейчас исправили. Я приношу свои извинения перед всеми, кого возмутило это", — сказал на видео Потап.

Публикация со страницы Потапа
Обращение Потапа с извинением по поводу афиши. Фото: скриншот из Instagram

Однако, после этого в сети появились кадры, на которых можно увидеть выступление Потапа в Германии.

Скриншот по каналу "Музвар"
Скриншот с канала "Музвар". Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинский рэпер Потап высказался о новости, что его больше нет.

Раньше мы рассказывали о том, что рэпер и продюсер Потап посвятил новую песню маме.

Также мы сообщали о том, что актер Потап выпустил песню об украинках, которые ждут своих любимых с войны.

Потап
Instagram
шоу-бизнес
украинские звезды

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