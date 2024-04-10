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Потап з'явився в Іспанії після скандального виступу в Німеччині

10 квітня 2024 11:46
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Потап після скандального виступу з російським ретро полетів до Іспанії
Український репер Потап на своєму виступі. Фото: Instagram Потапа
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український репер, продюсер і актор Олексій Потапенко (Потап) показав себе за кордоном. Заслужений артист України поділився кадрами, де його можна побачити в студії звукозапису і в розкішному автомобілі в іспанському місті Барселона.

Відповідними кадрами Потап поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Кадри Потапа з Барселони

На офіційній сторінці українського продюсера з’явилися фото і відео, які він зробив у Іспанії. На кадрах він показав себе в студії звукозапису, що може свідчити про те, що він записує нову композицію. А ось на третьому відео чоловік співачки Насті Каменських показав себе в розкішному автомобілі жовтого кольору. 

При цьому, одягнений Потап у досить яскравий образ, адже на ньому білий худі з капюшоном і світлі шорти. Зверху репер одягнув шапку світлого кольору. Щоб трохи розбавити свій образ, заслужений артист України одягнув чорні сонцезахисні окуляри з білою оправою і коштовний годинник чорного кольору.

"Працюю на студії в Барселоні", — коротко написав в описі під своїми кадрами відомий український продюсер.

Публікація зі сторінки Потапа
Репер Потап у студії звукозапису в Барселоні. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки Потапа
Потап у розкішному автомобілі в Іспанії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція людей в Instagram на кадри Потапа

Варто зазначити, що під дописом відомого репера є досить маленька кількість коментарів від підписників, які почали висловлюватися щодо перебування Потапа за кордоном.

  • Потап, Ви та Ваші підписники в сьогоднішніх труднощах, йдіть тільки вперед на краще, світле і прекрасне. Вірте в себе та свої сили
  • "У Барселоні співають іспанці на балконі, але точно, як на болоні, а може бути". Як у Гаріка (Гаріка Кричевського, — Ред.) Чудовий Шансоньє! Романтика. здоров'я, миру, затишку та людинолюбства
  • Брови мої, брови. Потап, бережи себе і не пий багато молока, бо буде потоп
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з Потапом і російським ретро

Нещодавно український блогер Богдан Беспалов показав афішу виступу Потапа в Німеччині в середині квітня цього року. На афіші написано ім’я репера, є його зображення і місце, де він планує виступати. Але особливу увагу Беспалов звернув на мотиви пісень, адже написано, що він виступатиме з російським ретро.

Афиша с выступления Потапа в Германии
Афіша з виступу Потапа в Німеччині. Фото: bespalovmedia.com.ua

Побачивши це, український репер одразу ж записав відеозвернення, в якому вибачився перед публікою. 

"Справедливо, це людський фактор, і я — не один, хто потрапляв у такі ситуації. Це була неузгоджена афіша, і ми її зараз виправили. Я приношу свої вибачення перед всіма, кого обурило це", — сказав на відео Потап.

Публікація зі сторінки Потапа
Звернення Потапа з вибаченням стосовно афіші. Фото: скриншот з Instagram

Проте, після цього в мережі з’явилися кадри, на яких можна побачити виступ Потапа у Німеччині. 

Скриншот з каналу "Музвар"
Скриншот з каналу "Музвар". Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що український репер Потап висловився про новину, що його більше немає. 

Раніше ми розповідали про те, що репер і продюсер Потап присвятив нову пісню мамі. 

Також ми повідомляли про те, що актор Потап випустив пісню про українок, які чекають на своїх коханих з війни.

Потап
Instagram
шоу-бізнес
українські зірки

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