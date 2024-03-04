Племянница Леси Никитюк стала участницей телешоу и довела звездную родственницу до слез

Телеведущая Леся Никитюк с племянницами. Фото: Новий канал

На телевидении стартовал новый сезон развлекательного проекта студии "Квартал 95" — "Розсміши коміка по-новому". Судьями стали телеведущая Леся Никитюк и шоумен Юрий Ткач. Именно 36-летней звезде, в частности, шоу "Хто зверху", ее коллеги и родственники устроили сюрприз.

Соответствующее видео появилось на YouTube канале Нового канала.

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Племянница Леси Никитюк на телевидении

Одной из участниц шоу стала пятилетняя племянница Леси Никитюк, Аня. Ее появление на шоу стало для телезвезды настоящей неожиданностью. Никитюк не сдерживала слез, а когда собралась, то поддерживала маленькую родственницу вместе с Юрием Ткачом, ведущим Валентином Михиенко и зрителями.

"Признаюсь, переживала, что у нее может наступить ступор. Очень хорошо знаю этого ребенка, ее характер, но она не испугалась. У нее все получилось! Были смешные шутки, она классно выступила, люди в зале были в восторге", — рассказала Леся.

Аня выиграла на шоу 20 тысяч гривен. На эти деньги она вместе с мамой купит носки и перчатки для украинских защитников и защитниц. По словам Леси, теперь она понимает, как сильно волнуются родители за своих детей, участвующих в многочисленных шоу.

Племянница Леси Никитюк, Аня. Фото: Новий канал

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась подборкой любимых украинских сериалов. Также мы рассказывали, что фронтвумен KAZKA Александра Зарицкая показала новую татуировку.