Племянница Леси Никитюк стала участницей телешоу и довела звездную родственницу до слез
На телевидении стартовал новый сезон развлекательного проекта студии "Квартал 95" — "Розсміши коміка по-новому". Судьями стали телеведущая Леся Никитюк и шоумен Юрий Ткач. Именно 36-летней звезде, в частности, шоу "Хто зверху", ее коллеги и родственники устроили сюрприз.
Соответствующее видео появилось на YouTube канале Нового канала.
Племянница Леси Никитюк на телевидении
Одной из участниц шоу стала пятилетняя племянница Леси Никитюк, Аня. Ее появление на шоу стало для телезвезды настоящей неожиданностью. Никитюк не сдерживала слез, а когда собралась, то поддерживала маленькую родственницу вместе с Юрием Ткачом, ведущим Валентином Михиенко и зрителями.
"Признаюсь, переживала, что у нее может наступить ступор. Очень хорошо знаю этого ребенка, ее характер, но она не испугалась. У нее все получилось! Были смешные шутки, она классно выступила, люди в зале были в восторге", — рассказала Леся.
Аня выиграла на шоу 20 тысяч гривен. На эти деньги она вместе с мамой купит носки и перчатки для украинских защитников и защитниц. По словам Леси, теперь она понимает, как сильно волнуются родители за своих детей, участвующих в многочисленных шоу.
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