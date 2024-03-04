Племінниця Лесі Нікітюк стала учасницею телешоу та довела зіркову родичку до сліз

Телеведуча Леся Нікітюк з племінницями. Фото: Новий канал

На телебаченні стартував новий сезон розважального проєкту студії "Квартал 95" — "Розсміши коміка по-новому". Суддями стали телеведуча Леся Нікітюк та шоумен Юрій Ткач. Саме 36-річній зірці, зокрема, шоу "Хто зверху", її колеги та родичі влаштували сюрприз.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Нового каналу.

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Племінниця Лесі Нікітюк на телебаченні

Однією з учасниць шоу стала п'ятирічна племінниця Лесі Нікітюк, Аня. Її поява на шоу стала для телезірки справжньою несподіванкою. Нікітюк не стримувала сліз, а коли зібралась, то підтримувала маленьку родичку разом з Юрієм Ткачем, ведучим Валентином Міхієнком та глядачами.

"Зізнаюся, переживала, що в неї може настати ступор. Дуже добре знаю цю дитину, її характер, але вона не злякалась. У неї все вийшло! Були смішні жарти, вона класно виступила, люди в залі були в захваті", — розповіла Леся.

Аня виграла на шоу 20 тисяч гривень. На ці гроші вона разом з мамою купить шкарпетки та рукавиці для українських захисників та захисниць. За словами Лесі, тепер вона розуміє, як сильно хвилюються батьки за своїх дітей, які беруть участь в численних шоу.

Племінниця Лесі Нікітюк, Аня. Фото: Новий канал

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилась добіркою улюблених українських серіалів. Також ми розповідали, що фронтвумен KAZKA Олександра Зарицька показала нове татуювання.