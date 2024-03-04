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Племінниця Лесі Нікітюк стала учасницею телешоу та довела зіркову родичку до сліз

4 березня 2024 22:10
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Племінниця Лесі Нікітюк стала учасницею телешоу та довела зіркову родичку до сліз
Телеведуча Леся Нікітюк з племінницями. Фото: Новий канал
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На телебаченні стартував новий сезон розважального проєкту студії "Квартал 95" — "Розсміши коміка по-новому". Суддями стали телеведуча Леся Нікітюк та шоумен Юрій Ткач. Саме 36-річній зірці, зокрема, шоу "Хто зверху", її колеги та родичі влаштували сюрприз.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Нового каналу. 

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Племінниця Лесі Нікітюк на телебаченні

Однією з учасниць шоу стала п'ятирічна племінниця Лесі Нікітюк, Аня. Її поява на шоу стала для телезірки справжньою несподіванкою. Нікітюк не стримувала сліз, а коли зібралась, то підтримувала маленьку родичку разом з Юрієм Ткачем, ведучим Валентином Міхієнком та глядачами. 

"Зізнаюся, переживала, що в неї може настати ступор. Дуже добре знаю цю дитину, її характер, але вона не злякалась. У неї все вийшло! Були смішні жарти, вона класно виступила, люди в залі були в захваті", — розповіла Леся.

Аня виграла на шоу 20 тисяч гривень. На ці гроші вона разом з мамою купить шкарпетки та рукавиці для українських захисників та захисниць. За словами Лесі, тепер вона розуміє, як сильно хвилюються батьки за своїх дітей, які беруть участь в численних шоу. 

Племінниця Лесі Нікітюк стала учасницею телешоу та довела зіркову родичку до сліз - фото 1
Племінниця Лесі Нікітюк, Аня. Фото: Новий канал

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилась добіркою улюблених українських серіалів. Також ми розповідали, що фронтвумен KAZKA Олександра Зарицька показала нове татуювання.

родина
Леся Нікітюк
телебачення
українські зірки

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