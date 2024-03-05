Победительница "МастерШеф" рассказала, как потеряла ребенка из-за халатности врачей

Победительница "МастерШеф" Лиза Глинская. Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Победительница "МастерШеф" и известная украинская кондитерка Лиза Глинская рассказала о случившемся с ней в Ялте горе. Из-за халатности частных врачей звезда потеряла ребенка.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Победительница "МастерШеф" Лиза Глинская потеряла ребенка

Глинская рожала в Ялте, еще до аннексии РФ Крыма. Звезда выбрала частную больницу потому что там по ее мнению не только лучший сервис, но и более квалифицированные и опытные врачи.

Победительнице "МастерШеф" до сих пор трудно вспоминать о тех событиях, хотя она прошла не один сеанс у психотерапевта.

Она объясняет, что врачи в процессе родов допустили много ошибок, однако тогда Глинская этого не понимала. Кроме того, медицинский персонал пренебрежительно относился к звезде.

"Врач проколола мне пузырь, чего нельзя было делать. И у меня процесс остановился, то есть схватки. Она мне начала давать таблетки для стимулирования под язык. Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки, чтобы все было хорошо.Такую "витаминку" можно выпить только одну за ночь, а она мне запихала четыре. Уже утром я начала рвать кровью. Стоит медсестра, у меня схватки, а я рву шариками крови, похожими на черешню. И врач говорит: "Она наелась черешни". То есть меня воспринимали так, будто я вообще не понимаю, что происходит", — рассказала Глинская.

Победительница "МастерШеф" Лиза Глинская. Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Глинская рассказала, что самой большой ошибкой врачей стало то, что они не сделали ей УЗИ по приезду в роддом.

Выяснилось, что ее пуповина обвила шею малыша и во время родов звезда буквально душила ребенка, который родился уже мертвым.

После родов у Глинской открылось сильное кровотечение и врачи едва вытащили её из того света.

Из-за перенесенного горя победительница "МастерШеф" решила не судиться с врачами. Сейчас она об этом очень сожалеет, ведь узнала о медицинском учреждении шокирующие подробности.

Спустя некоторое время, звезда начала читать отзывы о Ялтинском роддоме и поняла, что врачи убили там не одного ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая Татьяна Литвинова чуть не умерла в родильном из-за небрежного отношения врачей. А у любимой Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов.