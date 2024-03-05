Переможниця "МастерШеф" розповіла, як втратила дитину через недбальство лікарів

Переможниця "МастерШеф" Ліза Глінська. Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Переможниця "МастерШеф" та відома українська кондитерка Ліза Глінська розповіла про горе, яке сталося із нею в Ялті. Через недбалість приватних лікарів зірка втратила дитину.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

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Переможниця "МастерШеф" Ліза Глінська втратила дитину

Глінська народжувала у Ялті, ще до анексії РФ Криму. Зірка обрала приватну лікарню, адже вважала, що там не лише кращий сервіс, а й більш кваліфікована та досвідчені лікарі.

Переможниці "МастерШеф" досі важко згадувати про ті події, хоча вона пройшла не один сеанс у психотерапевта.

Вона пояснює, що лікарі в процесі пологів допустили багато помилок, однак жінка на той час цього не розуміла. Окрім того, медичний персонал зневажливо ставився до зірки.

"Лікар проколола мені міхур, чого не можна було робити. І в мене процес зупинився, тобто перейми. Вона мені почала давати пігулки для стимулювання під язик. Коли я вже почала дізнаватися, що мені давали, то з'ясувалося, що це були пігулки для стимуляції, а лікарка казала, що це вітамінки, щоб усе було добре. Таку "вітамінку" можна випити тільки одну за ніч, а вона мені запхала чотири. Уже вранці я почала рвати кров'ю. Стоїть медсестра, у мене перейми, а я рву кульками крові, схожими на черешню. І лікарка каже: "Вона наїлася черешні". Тобто мене сприймали так, ніби я взагалі не розумію, що відбувається", – розповіла Глінська.

Переможниця "МастерШеф" Ліза Глінська. Фото: instagram.com/lizaglinskaya/

Глінська розповіла, що найбільшою помилкою лікарів стало те, що вони не зробили їй УЗД по приїзду у пологовий.

З'ясувалось, що її пуповина обвила шию малюка і під час пологів зірка буквально душила дитинку, яка народилася вже мертвою.

Після пологів в Глінської відрилась сильна кровотеча і лікарі ледь витягнули її з того світу.

Через перенесене горе, переможниця "МастерШеф" на той час вирішила не судитися із лікарями. Зараз вона про це дуже шкодує, адже дізналася про медичний заклад шокуючі подробиці.

Через деякий час після перенесеного горя зірка почала читати відгуки про Ялтинський пологовий будинок та зрозуміла, що лікарі вбили там не одну дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведуча Тетяна Літвінова ледь не померла у пологовому через недбале ставлення лікарів. А у коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів.