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Оля Полякова жестко отреагировала на критику Клопотенко

19 марта 2024 14:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова жестко отреагировала на критику Клопотенко
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на критику ее песни, которую публично обесценил ресторатор Евгений Клопотенко. Звезда считает, что шеф-повар ведет себя как ребенок и не несет ответственности за свои слова.

Об этом звезда заявила на своей странице в Instagram.

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Недавно в интервью Эмми Антонюк ресторатор Клопотенко пренебрежительно высказался о смысле песни Оли Поляковой "Шлепки", которую даже не смог процитировать во время интервью. По его мнению, Полякова не представляет, что происходит на фронте и не имеет права петь песни о войне.

"Какой образ она транслирует, какие месседжи она транслирует... Я вообще не понимаю. Она говорит: "Я перевела песню "Шлепки" на украинский", и ты говоришь: "Ну, класс". Или взяла там песню какую-то, бомбу подают... Ты слушаешь, такой, и что? Как ты можешь? Она, наверное, не смотрела ни одного видео с передовой. Но в то же время с ней все общаются и зовут куда-то. Возможно, я что-то не понимаю", — заявлял Клопотенко.

На защиту певицы стала артистка Bazhana и продюсер певицы Михаил Ясинский.

Ольга Бажана предложила ресторатору посетить хоть одно выступление Поляковой и увидеть реакцию украинцев на её творчество. Она также пристыдила Клопотенко за то, что он обесценивает работу певицы и её команды.

Оля Полякова жестко отреагировала на критику Клопотенко - фото 1
Певица Ольга Бажана встала на защиту Оли Поляковой. Фото: скриншот Instagram

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский вступился за свою подопечную и заявил, что Клопотенко вообще не понимает, о чем говорит, ведь никогда не слушал песен певицы. Он считает, что ресторатор хочет на имени певицы поднять свою популярность.

"Это вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересен Ваш выбор — среди всего, что есть в репертуаре артиста, найти и обсуждать то, что искали, и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обос... ать, но чтобы назад не прилетело...". Это как в меню ресторана... На любителей, которые очень разные. Вам это неизвестно? Люди в комментариях, думаю, напомнили...", — сказал Ясинский.

Сама Оля Полякова считает, что шеф-повар ведет себя как ребенок и не несет ответственность за слова в его адрес. Звезда также считает, что Клопотенко не знаком с ее песнями, а потому и не понимает их смысл.

"Хуже обесценивания может быть только вообще полное непонимание того, о чем говоришь, это очень детская, безответственная и тупая позиция! "Не читал, но осуждаю", — отметила певица.

Оля Полякова жестко отреагировала на критику Клопотенко - фото 2
Певица Оля Полякова ответила на хейт Клопотенко. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова призналась, кто помог ей встретить первую любовь.

Также мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова рассказала об подставе от Винника.

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