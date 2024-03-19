Оля Полякова жорстко відреагувала на критику Клопотенка

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на критику її пісні, яку публічно знецінив ресторатор Євген Клопотенко. Зірка вважає, що шеф-кухар поводить себе як дитина та не несе відповідальності за свої слова.

Про це зірка заявила на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно в інтерв'ю Еммі Антонюк ресторатор Клопотенко зневажливо висловився про сенс пісні Олі Полякової “Шльопки”, яку навіть не зміг процитувати під час інтерв'ю. На його думку, Полякова не уявляє, що саме відбувається на фронті та не має права співати пісні про війну.

"Який образ вона транслює, які меседжі вона транслює... Я взагалі не розумію. Вона каже: "Я переклала пісню "Шльопки" на українську", і ти кажеш: "Ну, клас". Або взяла там пісню якусь про щось там бомби падають... Ти слухаєш такий і що? Як ти можеш? Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової. Але в той самий час з нею всі спілкуються і кличуть кудись. Можливо, я щось не розумію", — заявляв Клопотенко.

На захист співачки стала артистка Bazhana та продюсер співачки Михайло Ясинський.

Ольга Бажана запропонувала ресторатору відвідати хоч один виступ Полякової та побачити реакцію українців на її творчість. Вона також присоромила Клопотенка за те, що він знецінює працю співачки та її команди.

Співачка Ольга Бажана стала на захист Олі Полякової. Фото: скриншот Instagram

Продюсер Полякової Михайло Ясинський заступився за свою підопічну та заявив, що Клопотенко взагалі не розуміє, про що говорить, адже ніколи не слухав пісень співачки. Він вважає, що ресторатор хоче на імені співачки підняти свою популярність.

“Це Ви зараз серйозно, чоловіче? Ви текст слухали взагалі? Цікавий Ваш вибір — серед всього, що є у репертуарі артиста, знайти й обговорювати те, що шукали, та робити сумнівні заяви з виразом обличчя "як би так обіср*ти, але щоб назад не прилетіло...". Це як в меню ресторану...На любителів, які дуже різні. Чи це Вам невідомо? Люди в коментарях, думаю, нагадали...”, — запевнив Ясинський.

Сама Оля Полякова вважає, що шеф-кухар поводиться як дитина та не несе відповідальності за слова на її адресу. Зірка також вважає, що Клопотенко не знайомий із її піснями, а тому і не розуміє їх сенсу.

"Гірше за знецінення і може бути тільки взагалі повне нерозуміння того, про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна та тупа позиція! "Не читав, але засуджую", — зазначила співачка.

Співачка Оля Полякова відповіла на хейт Клопотенка. Фото: скриншот Instagram

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