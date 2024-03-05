Избранное Аль Пачино впервые показало их маленького сына

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла с сыном. Фото: Vogue

Девушка голливудского актера Аль Пачино, 30-летняя Нур Альфалла, впервые показала фото их сына Романа, появившегося на свет прошлым летом. Избранница 84-летнего итальянского актера рассказала в интервью, что ребенок от Аль Пачино является ее главным подарком.

Об этом пишет Vogue.

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Нур Альфалла является продюсером и имеет степень магистра в области кинопроизводства. Недавно она представила свой первый фильм "Маленькая смерть", исследующий опиоидный кризис в Америке и его последствия на фестивале "Санденс". Пока Аль Пачино работает на съемках Альфалла взяла на себя все заботы об их сыне Романе. Она живет вместе с малышом на своей новой вилле и пытается совмещать заботу о нем с трудовыми буднями.

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: Vogue

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: Vogue

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла с их сыном. Фото: Vogue

"Когда он спит, это мое время. Я могу читать сценарий, смотреть телешоу или просто быть собой. Когда он бодрствует, я хочу находиться рядом, хочу присутствовать", — рассказала Нур.

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: Vogue

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: Vogue

Несмотря на рождение первенца, ставшего для возлюбленного и для нее самой полной неожиданностью, Альфалла не планирует прекращать карьеру в киноиндустрии.

"Когда я встаю, я сразу же проверяю свой телефон и электронную почту. Я не работаю пять дней в неделю, я работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотела бы я быть таким человеком, который будет ждать утра понедельника", – говорит женщина.

Нур рассказала, как ей удалось сблизиться с Аль Пачино и стать больше чем просто друзьями. Пара впервые встретилась на светском ужине несколько лет назад и проболтала целый вечер.

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: Vogue

"Я подумала, что это было круто. Я подумала: вау, это же Аль Пачино. Я училась в киношколе, потому хорошо понимала, кто он такой. Он уникальный и очень талантливый человек. Но у меня и в мыслях немерика было, что однажды он станет отцом моего сына", — сказала Альфалла.

В тот вечер они не обменялись телефонами и случайно встретились только через год.

"Потом началась пандемия. Аль живет на соседней улице от моего дома, и мы начали проводить каждый день вместе, играть в шахматы и смотреть фильмы. Это было похоже на киношколу с Аль Пачино", — говорит Нур.

Альфалла отметила, что комфортно чувствует себя в обществе людей зрелого возраста, поэтому их разница с Аль Пачино в 54 года ее никак не смущает.

"Я родилась не в том поколении. Я всю жизнь была старой душой. У меня есть друзья, которым по 70 лет; мужчины и женщины, которые мне просто очень нравятся, с которыми я предпочитаю быть больше рядом, чем с людьми моего возраста. Я всегда была такой. Не знаю, почему. Думаю, мне нравится мудрость, опыт, жизнь в них. Это меня привлекает", — говорит женщина.

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