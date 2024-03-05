Обраниця Аль Пачіно вперше показала їхнього маленького сина

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла з сином. Фото: Vogue

Дівчина голлівудського актора Аль Пачіно, 30-річна Нур Альфалла, вперше показала фото їхнього сина Романа, який з'явився на світ минулого літа. Обраниця 84-річного італійського актора розповіла в інтерв'ю, що дитина від Аль Пачіно є її головним подарунком.

Про це пише Vogue.

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Нур Альфалла є продюсером і має ступінь магістра у галузі кіновиробництва. Нещодавно вона представила свій перший фільм "Маленька смерть", який досліджує опіоїдну кризу в Америці та її наслідки на фестивалі "Санденс" і планує просувати її в Каннах. Поки Аль Пачіно працює на зйомках Альфалла взяла на себе всі турботи про їхнього сина Романа. Вона живе разом із малюком на своїй новій віллі і намагається поєднувати турботу про нього з трудовими буднями.

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

"Коли він спить, це мій час. Я можу читати сценарій, дивитися телешоу або просто бути собою. Коли він не спить, я хочу бути поряд, хочу бути присутнім", — розповіла Нур.

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

Незважаючи на народження первістка, яке стало для коханого артиста і для нього самого повною несподіванкою, Альфалла не планує припиняти кар'єру у кіноіндустрії.

"Коли я встаю, я відразу ж йду до свого телефону та електронної пошти. Я не працюю п'ять днів на тиждень, я працюю 24 години на добу 7 днів на тиждень. Хотіла б я бути такою людиною, яка чекатиме на ранок понеділка", — говорить жінка.

Нур розповіла, як їй вдалося зблизитися з Аль Пачіно і стати більше, ніж просто друзями. Пара вперше зустрілася на світській вечері кілька років тому і проболтала цілий вечір.

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: Vogue

"Я подумала, що це було круто. Я подумала: вау, це ж Аль Пачіно. Я навчалася у кіношколі, тому добре розуміла, хто він такий. Він унікальна та дуже талановита людина. Але в мене і в думках не було, що одного разу він стане батьком мого сина", — сказала Альфалла.

Того вечора вони не обмінялися телефонами і випадково зустрілися лише за рік.

"Потім почалася пандемія. Аль живе на сусідній вулиці від мого будинку, і ми почали проводити щодня разом, грати у шахи та дивитися фільми. Це було схоже на кіношколу з Аль Пачіно", — говорить Нур.

Альфалла зазначила, що комфортно почувається в суспільстві людей зрілого віку, тому їхня різниця з Аль Пачіно в 54 роки її ніяк не бентежить.

"Я народилася не в тому поколінні. Я все життя була старою душею. У мене є друзі, яким по 70 років; чоловіки та жінки, які мені просто дуже подобаються, з якими я волію бути поруч, ніж з людьми мого віку. Я завжди була такою. Не знаю, чому. Думаю, мені подобається мудрість, досвід, життя в них. Це мене приваблює", — говорить жінка.

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