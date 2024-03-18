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Нет доверия — Адель не может продать билеты на свои концерты

18 марта 2024 10:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нет доверия — Адель не может продать билеты на свои концерты
Певица Адель. Фото: instagram.com/adele/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Адель не смогла распродать билеты на свои европейские концерты после того, как она отложила следующий этап своих выступлений в Лас-Вегасе из-за болезни. 35-летняя певица планирует 10 концертов в Мюнхене со 2 по 24 августа — это ее первые концерты с 2015 года. Но несмотря на ее огромную популярность, на Ticketmaster все еще есть тысячи билетов на концерты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Поклонники Адель не доверяют ей

Говорят, что поклонники волнуются, чтобы не потратить впустую деньги на билеты, если Адель снова будет вынуждена отменить или перенести концерт. Источник в развлекательной индустрии сообщил: "Поклонники мало покупают билеты, потому что люди волнуются, будет ли Адель достаточно хорошо чувствовать себя, чтобы выполнить все обязательства. Люди очень внимательно следят за ней — и Адель молчала пару недель после того, как объявила, что заболела и взяла перерыв, поэтому ее подписчики волнуются за нее и за то, когда она вернется".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Через несколько дней после того, как она заявила в прошлом месяце о возобновлении турне, Адель поделилась новостью о том, что все 10 мартовских концертов в Лас-Вегасе будут перенесены на более позднюю дату по "советам врачей".

Многие поклонники были разочарованы тем, что не могут прийти на перенесенные даты, поскольку они уже потратили деньги на билеты на самолет и гостиницы. Фаны не смогут получить компенсацию, поскольку она не отменила шоу, а просто перенесла его.

Напомним, певица Адель прокомментировала, изменяла ли внешность. А раньше Адель рассказала, подписала ли брачный контракт.

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