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Немає довіри — Адель не може продати квитки на свої концерти

18 березня 2024 10:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Немає довіри — Адель не може продати квитки на свої концерти
Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Адель не змогла розпродати квитки на свої європейські концерти після того, як вона відклала наступний етап своїх виступів у Лас-Вегасі через хворобу. 35-річна співачка планує 10 концертів у Мюнхені з 2 по 24 серпня — це її перші концерти з 2015 року. Але незважаючи на її величезну популярність, на Ticketmaster досі є тисячі квитків на концерти.

Про це пише Daily Mail.

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Кажуть, що шанувальники хвилюються, щоб не витратити марно гроші на квитки, якщо Адель знову буде змушена скасувати або перенести концерт. Джерело в розважальній індустрії повідомило: "Прихильники мало купують квитки, тому що люди хвилюються, чи буде Адель достатньо добре почувати себе, щоб виконати усі зобов'язання. Люди дуже уважно стежать за нею — і Адель мовчала пару тижнів після того, як оголосила, що захворіла та взяла перерву. Тож її підписники хвилюються за неї та за те, коли вона повернеться".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Через кілька днів після того, як вона заявила минулого місяця про поновлення турне, Адель поділилася новиною про те, що всі 10 її березневих концертів у Лас-Вегасі будуть перенесені на пізнішу дату за "наказами лікарів".

Багато шанувальників були розчаровані тим, що не можуть прийти на перенесені дати, оскільки вони вже витратили гроші на квитки на літак і готелі. Шанувальники не зможуть отримати відшкодування, оскільки вона не скасувала шоу, а просто перенесла його.

Нагадаємо, співачка Адель прокоментувала, чи змінювала зовнішність. А раніше Адель розповіла, чи підписала шлюбний контракт.

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