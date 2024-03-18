Немає довіри — Адель не може продати квитки на свої концерти

Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele/

Співачка Адель не змогла розпродати квитки на свої європейські концерти після того, як вона відклала наступний етап своїх виступів у Лас-Вегасі через хворобу. 35-річна співачка планує 10 концертів у Мюнхені з 2 по 24 серпня — це її перші концерти з 2015 року. Але незважаючи на її величезну популярність, на Ticketmaster досі є тисячі квитків на концерти.

Про це пише Daily Mail.

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Прихильники Адель не довіряють їй

Кажуть, що шанувальники хвилюються, щоб не витратити марно гроші на квитки, якщо Адель знову буде змушена скасувати або перенести концерт. Джерело в розважальній індустрії повідомило: "Прихильники мало купують квитки, тому що люди хвилюються, чи буде Адель достатньо добре почувати себе, щоб виконати усі зобов'язання. Люди дуже уважно стежать за нею — і Адель мовчала пару тижнів після того, як оголосила, що захворіла та взяла перерву. Тож її підписники хвилюються за неї та за те, коли вона повернеться".

Через кілька днів після того, як вона заявила минулого місяця про поновлення турне, Адель поділилася новиною про те, що всі 10 її березневих концертів у Лас-Вегасі будуть перенесені на пізнішу дату за "наказами лікарів".

Багато шанувальників були розчаровані тим, що не можуть прийти на перенесені дати, оскільки вони вже витратили гроші на квитки на літак і готелі. Шанувальники не зможуть отримати відшкодування, оскільки вона не скасувала шоу, а просто перенесла його.

Нагадаємо, співачка Адель прокоментувала, чи змінювала зовнішність. А раніше Адель розповіла, чи підписала шлюбний контракт.