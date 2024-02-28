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Адель скасувала усі заплановані виступи у США — що сталося

28 лютого 2024 16:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Адель скасувала усі заплановані виступи у США — що сталося
Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всесвітньо відома співачка Адель змушена перервати усі заплановані виступи через проблеми зі здоров'ям. Зірку знову почала турбувати запущена хвороба.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, у середу, 28 лютого.

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Артистка готувалася до виступу у Лас-Вегасі, однак їй стало зле через запущену хворобу. У минулому турі зірку почали турбувати проблеми зі зв'язками.

Адель не встигла як слід відновитись після перенесеного захворювання і воно почало її турбувати знову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Зірка не знає скільки часу їй знадобиться для того, щоб побороти хворобу, однак обіцяє старанно виконувати усі вказівки лікаря, щоб швидше повернутись до виступів.

"На жаль, я мушу взяти паузу і призупинити своє перебування у Вегасі. Я хворіла наприкінці останнього етапу і протягом усієї перерви. Я не встигла повністю відновити здоров'я до початку концертів, а тепер я знову захворіла, і, на жаль, це позначилося на моєму голосі. Тож за вказівкою лікарів у мене немає іншого вибору, окрім як відпочити", — вибачилась перед шанувальниками зірка.

Нагадаємо, у 2022 році Адель відвідала баскетбольний матч у Фініксі, де вона робила вигляд, що не бачить камери і показово "дула" губи. Виявилося, їй не подобалося, що її знімають оператори і вона хотіла просто подивитися гру. 

Раніше ми писали, що Адель змусила свого нового чоловіка підписати шлюбний контракт. Таким чином зірка хоче захистити свої статки у 220 мільйонів доларів. 

концерт
Адель
Північна Америка
музика
закордонні зірки

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