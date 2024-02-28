Адель скасувала усі заплановані виступи у США — що сталося

Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele

Всесвітньо відома співачка Адель змушена перервати усі заплановані виступи через проблеми зі здоров'ям. Зірку знову почала турбувати запущена хвороба.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, у середу, 28 лютого.

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Тур Адель зіпсувала запущена хвороба

Артистка готувалася до виступу у Лас-Вегасі, однак їй стало зле через запущену хворобу. У минулому турі зірку почали турбувати проблеми зі зв'язками.

Адель не встигла як слід відновитись після перенесеного захворювання і воно почало її турбувати знову.

Зірка не знає скільки часу їй знадобиться для того, щоб побороти хворобу, однак обіцяє старанно виконувати усі вказівки лікаря, щоб швидше повернутись до виступів.

"На жаль, я мушу взяти паузу і призупинити своє перебування у Вегасі. Я хворіла наприкінці останнього етапу і протягом усієї перерви. Я не встигла повністю відновити здоров'я до початку концертів, а тепер я знову захворіла, і, на жаль, це позначилося на моєму голосі. Тож за вказівкою лікарів у мене немає іншого вибору, окрім як відпочити", — вибачилась перед шанувальниками зірка.

Нагадаємо, у 2022 році Адель відвідала баскетбольний матч у Фініксі, де вона робила вигляд, що не бачить камери і показово "дула" губи. Виявилося, їй не подобалося, що її знімають оператори і вона хотіла просто подивитися гру.

Раніше ми писали, що Адель змусила свого нового чоловіка підписати шлюбний контракт. Таким чином зірка хоче захистити свої статки у 220 мільйонів доларів.