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Адель отменила все запланированные выступления в США - что произошло

28 февраля 2024 16:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Адель отменила все запланированные выступления в США - что произошло
Певица Адель. Фото: instagram.com/adele
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всемирно известная певица Адель вынуждена прервать все запланированные выступления из-за проблем со здоровьем. Звезду снова начала беспокоить запущенная болезнь.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram , в среду, 28 февраля.

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Артистка готовилась к выступлению в Лас-Вегасе, однако ей стало плохо из-за запущенной болезни. В прошлом туре звезду начали беспокоить проблемы со связями.

Адель не успела как следует восстановиться после перенесенного заболевания, и оно начало ее беспокоить снова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Звезда не знает сколько времени ей понадобится для того, чтобы побороть болезнь, однако обещает тщательно следовать всем указаниям врача, чтобы быстрее вернуться к выступлениям.

"К сожалению, я должен взять паузу и приостановить свое пребывание в Вегасе. Я болела в конце последнего этапа и в течение всего перерыва. Я не успела полностью восстановить здоровье до начала концертов, а теперь я снова заболела, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. Так что по указанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть", — извинилась перед поклонниками звезда.

Напомним, в 2022 году Адель посетила баскетбольный матч в Финиксе, где она делала вид, что не видит камеры и показательно "дула" губы. Оказалось, ей не нравилось, что ее снимают операторы, и она хотела просто посмотреть игру.

Ранее мы писали, что Адель заставила своего нового супруга подписать брачный контракт. Таким образом звезда хочет защитить свое состояние в 220 миллионов долларов.

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