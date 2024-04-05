Андрей Бедняков трогательно почтил покойную маму

Телеведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков трогательно почтил память покойной мамы. Шоумен признался, что до сих пор не может удалить ее номер телефона.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Бедняков трогательно почтил покойную маму

Артист опубликовал архивное фото с мамой, на котором она очень молода. Также он добавил скриншот с телефона, на котором ему приходят сообщения еще в далеком 2018 году о том, что его мама снова появилась на связи.

Бедняков признался, что до сих пор не решился удалить ее номер из телефонной книги. Он очень скучает по ней и до сих пор ждет от нее звонка.

"Два года как не могу удалить твой номер… Валентина Николаевна, Ваши внуки растут. Ксении почти 9, а Остапу — 1,5 года. Я поел, анализ крови хороший, а куртка прикрывает попу. Набери, как сможешь. Люблю", — написал ведущий.

Мама шоумена ушла из жизни практически сразу после эвакуации из оккупированного Мариуполя. Женщина тяжело болела, а война еще больше "ударила" по ее здоровью. Родные Беднякова попали в оккупацию и выживали в сверхсложных условиях. В квартирах не было ни света, ни отопления, ни воды. Город постоянно атаковали авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской прессе и упомянул о ее заказчике. А также ведущий резко высказался относительно знаменитостей, которые "устали от войны".