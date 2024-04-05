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Не могу удалить твой номер — Андрей Бедняков растрогал обращением к матери в годовщину ее смерти

5 апреля 2024 21:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрей Бедняков трогательно почтил покойную маму
Телеведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков трогательно почтил память покойной мамы. Шоумен признался, что до сих пор не может удалить ее номер телефона.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

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Бедняков трогательно почтил покойную маму

Артист опубликовал архивное фото с мамой, на котором она очень молода. Также он добавил скриншот с телефона, на котором ему приходят сообщения еще в далеком 2018 году о том, что его мама снова появилась на связи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

Бедняков признался, что до сих пор не решился удалить ее номер из телефонной книги. Он очень скучает по ней и до сих пор ждет от нее звонка.

"Два года как не могу удалить твой номер… Валентина Николаевна, Ваши внуки растут. Ксении почти 9, а Остапу — 1,5 года. Я поел, анализ крови хороший, а куртка прикрывает попу. Набери, как сможешь. Люблю", — написал ведущий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

Мама шоумена ушла из жизни практически сразу после эвакуации из оккупированного Мариуполя. Женщина тяжело болела, а война еще больше "ударила" по ее здоровью. Родные Беднякова попали в оккупацию и выживали в сверхсложных условиях. В квартирах не было ни света, ни отопления, ни воды. Город постоянно атаковали авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской прессе и упомянул о ее заказчике. А также ведущий резко высказался относительно знаменитостей, которые "устали от войны".

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