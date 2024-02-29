Андрій Бєдняков висловився щодо знаменитостей, які "втомилися від війни"

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: скриншот з відео

Андрій Бєдняков прокоментував те, що зірки та блогери все більше відмовляються від дописів, сторіс та репостів всього, що пов'язано з війною. Телеведучий різко висказався щодо них.

Прокомментував в інтерв'ю на YouTube-каналі Центру Протидії Дезінформації.

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Закликав не повторювати його помилок

Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя і з початку повномасштабного вторгнення активно транслює у соціальних мережах все, що відбувається в Україні, різко висловився проти відомих людей, які не охоче говорять про війну у соціальних мережах.

"Мене тригерять люди, які продовжують не публікувати про війну, збори, але заробляють гроші на рекламі, бо спонсори чомусь у нас люблять не обличчя, а охоплення. Звичайно, охоплення більше у тих, хто про війну не публікує", — висловився ведучий.

Він розповів, що і досі відчуває провину через те, що з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не публікував нічого стосовно того, що відбувалося на сході. Він вважає це помилкою і закликає не повторювати її зараз.

"Якщо ми зараз не будемо нагадувати про те, що йде війна, а у вас мільйонні охоплення, коли ви тільки те й робите, що публікуєте, як ви приміряєте одяг, то дуже скоро ми з вами будемо міряти тільки кокошники. Зараз той момент, коли треба всі свої сили направляти в бік війни, яку розв'язала РФ на нашій території", — підсумував Бєдняков.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Бєдняков пропонує запровадити в Україні подяку військовим. Також ми повідомляли, що він відповів Меган Фокс та згадав Дональда Трампа.