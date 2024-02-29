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За прикладом США — Бєдняков пропонує запровадити в Україні подяку військовим

29 лютого 2024 10:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
За прикладом США — Бєдняков пропонує запровадити в Україні подяку військовим
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: скрин з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведучий Андрій Бєдняков переконаний, що в Україні слід розвивати культуру подяки військовим за їхню службу за прикладом США. Бєдняков сам не упускає можливості висловити вдячність солдатам.

Про це стало відомо з проєкту "Про війну".

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За словами шоумена, військовим, які повернулися з фронту, важко адаптуватися до життя в тилу. Тож, переконаний Бєдняков, українці повинні допомогти їм у цьому.

 

"У США, якщо йде людина у військовій формі, кожен їй каже: "Дякую за твою службу". Військових там запрошують до шкіл, щоб їм подякували діти. Там є культура подяки військовим. Я зараз на вулиці намагаюся дякувати кожному військовому, підходжу й тисну руку. Коли вони це бачать, я не можу передати, як змінюються їхні очі", — зазначив Бєдняков.

На його думку, військові, які повертаються з фронту, часто почуваються одинокими у цивільному житті, а так не має бути.

"Один військовий, який нещодавно повернувся з фронту, каже мені — я не розумію, що тут відбувається. Бо він один тут опиняється самотнім у цивільному житті, а військовий має розуміти, що йому тут раді. Ми маємо прийти до розуміння, що ці люди нас захищають і ми їм вдячні. Військовий має розуміти, що його тут поважають. Дякуйте військовим. І ось ця культура має приходити до нас", — вважає Бєдняков.

Нагадаємо, дружина Бєднякова дала інтерв'ю Раміні.

Раніше Бєдняков висловився про зрадника Бардаша.

війна
ветерани
Андрій Бєдняков
українські зірки

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