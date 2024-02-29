За прикладом США — Бєдняков пропонує запровадити в Україні подяку військовим

По примеру США — Бедняков предлагает учредить в Украине благодарность военным
Ведущий Андрей Бедняков убежден, что в Украине следует развивать культуру благодарности военным за их службу по примеру США. Бедняков сам не упускает возможности выразить благодарность солдатам.
Об этом стало известно из проекта "Про війну".
Андрей Бедняков призвал украинцев больше благодарить воинов
По словам шоумена, вернувшимся с фронта военным трудно адаптироваться к жизни в тылу. Поэтому, уверен Бедняков, украинцы лолжны помочь им в этом.
"В США, если идет человек в военной форме, каждый ему говорит: "Спасибо за твою службу". Военных там приглашают в школы, чтобы их поблагодарили дети. Там есть культура благодарности военным. Я сейчас на улице стараюсь благодарить каждого военного, подхожу и жму руку. Когда они это видят, я не могу передать, как меняются их глаза", — отметил Бедняков.
По его мнению, военные, возвращающиеся с фронта, часто чувствуют себя одинокими в гражданской жизни, а так не должно быть.
"Один военный, недавно вернувшийся с фронта, говорит мне — я не понимаю, что здесь происходит. Потому что он один здесь оказывается одиноким в гражданской жизни, а военный должен понимать, что ему здесь рады. Мы должны прийти к пониманию, что эти люди нас защищают, и мы им благодарны. Военный должен понимать, что его здесь уважают. Спасибо военным. И вот эта культура должна приходить к нам", — считает Бедняков.
Напомним, жена Беднякова дала интервью Рамине.
Ранее Бедняков высказался о предателе Бардаше.
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