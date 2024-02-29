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По примеру США — Бедняков предлагает учредить в Украине благодарность военным

29 февраля 2024 10:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
За прикладом США — Бєдняков пропонує запровадити в Україні подяку військовим
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущий Андрей Бедняков убежден, что в Украине следует развивать культуру благодарности военным за их службу по примеру США. Бедняков сам не упускает возможности выразить благодарность солдатам.

Об этом стало известно из проекта "Про війну".

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По словам шоумена, вернувшимся с фронта военным трудно адаптироваться к жизни в тылу. Поэтому, уверен Бедняков, украинцы лолжны помочь им в этом.

 

"В США, если идет человек в военной форме, каждый ему говорит: "Спасибо за твою службу". Военных там приглашают в школы, чтобы их поблагодарили дети. Там есть культура благодарности военным. Я сейчас на улице стараюсь благодарить каждого военного, подхожу и жму руку. Когда они это видят, я не могу передать, как меняются их глаза", — отметил Бедняков.

По его мнению, военные, возвращающиеся с фронта, часто чувствуют себя одинокими в гражданской жизни, а так не должно быть.

"Один военный, недавно вернувшийся с фронта, говорит мне — я не понимаю, что здесь происходит. Потому что он один здесь оказывается одиноким в гражданской жизни, а военный должен понимать, что ему здесь рады. Мы должны прийти к пониманию, что эти люди нас защищают, и мы им благодарны. Военный должен понимать, что его здесь уважают. Спасибо военным. И вот эта культура должна приходить к нам", — считает Бедняков.

Напомним, жена Беднякова дала интервью Рамине.

Ранее Бедняков высказался о предателе Бардаше.

война
ветераны
Андрей Бедняков
украинские звезды

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