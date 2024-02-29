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Андрей Бедняков высказался относительно знаменитостей, "уставших от войны"

29 февраля 2024 17:23
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Андрей Бедняков высказался относительно знаменитостей, "уставших от войны"
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: скриншот с видео
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Андрей Бедняков прокомментировал то, что звезды и блогеры все больше отказываются от публикаций, сторис и репостов всего, что связано с войной. Телеведущий резко высказался по отношению к ним.

Прокомментировал в интервью на YouTube-канале Центра Противодействия Дезинформации.

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Призвал не повторять его ошибки

Андрей Бедняков, родом из Мариуполя и с начала полномасштабного вторжения активно транслирует в социальных сетях все происходящее в Украине, резко высказался против известных людей, которые не охотно говорят о войне в социальных сетях.

 

"Меня триггерят люди, которые продолжают не публиковать о войне, сборах, но зарабатывают деньги на рекламе, потому что спонсоры почему-то у нас любят не лицо, а охват. Конечно, охват больше у тех, кто о войне не публикует", — высказался ведущий.

Он рассказал, что до сих пор чувствует вину из-за того, что с 2014 года и до начала полномасштабного вторжения России в Украину не публиковал ничего относительно того, что происходило на Востоке. Он считает это ошибкой и призывает не повторять ее сейчас.

"Если мы сейчас не будем напоминать о том, что идет война, а у вас миллионные охваты, когда вы только и делаете, что публикуете, как вы примеряете одежду, то очень скоро мы с вами будем мерить только кокошники. Сейчас тот момент, когда нужно все свои силы направлять в сторону войны, которую развязала РФ на нашей территории", — подытожил Бедняков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Бедняков предлагает ввести в Украине благодарность военным. Также мы сообщали, что он ответил Меган Фокс и упомянул Дональда Трампа.

война
блогеры
соцсети
Андрей Бедняков
украинские звезды

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