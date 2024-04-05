Андрій Бєдняков зворушливо вшанував покійну маму

Телеведучий Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков зворушливо вшанував пам'ять покійної мами. Шоумен зізнався, що досі не може видалити її номер телефону.

Відповідний допис він опублікував в Instagram.

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Бєдняков зворушливо вшанував покійну маму

Артист опублікував архівне фото із мамою, на якому вона дуже молода. Також він додав скриншот з телефону, на якому йому приходять повідомлення ще у далекому 2018 році про те, що мама знову з'явилась на зв'язку.

Бєдняков зізнався, що досі не наважився видалити її номер із телефонної книги. Він дуже сумує за нею і досі чекає від неї дзвінка.

"Два роки як не можу видалити твій номер… Валентино Миколаївно, Ваші онуки ростуть. Ксені майже 9, а Остапу – 1,5 року. Я поїв, аналіз крові хороший, а куртка прикриває попу. Набери, як зможеш. Люблю", — написав ведучий.

Матір шоумена пішла з життя практично одразу після евакуації з окупованого Маріуполя. Жінка важко хворіла, а війна ще більше "вдарила" по її здоров'ю. Рідні Бєднякова потрапила в окупацію і виживали у надскладних умовах. У оселях не було ні світла, ні опалення, ні води. Місто постійно атакували авіабомби та артилерійські снаряди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков розкритикував статтю про себе в російській пресі та згадав про її замовника. А також ведучий різко висловився стосовно знаменитостей, які "втомилися від війни".