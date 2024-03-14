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Надежда Матвеева категорически не хочет рассказывать о любимом — телеведущая назвала причину

14 марта 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надежда Матвеева категорически не хочет рассказывать о любимом — телеведущая назвала причину
Украинская телеведущая Надежда Матвеева. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева призналась, почему больше не хочет ничего рассказывать о своем любимом. Звезда уважает личные границы своего избранника и не собирается обсуждать мужчину против его воли.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Ведущая Надежда Матвеева не хочет больше рассказывать о своем любимом

Телеведущая не желает больше публично освещать свою личную жизнь из-за того, что ее возлюбленный против. Мужчина попросил Надежду не обсуждать их отношения.

Звезда заявила о том, что уважает своего избранника и его личные границы.

По той же причине Матвеева больше не хочет делиться подробностями жизни своего сына.

"Мои близкие — взрослые люди. И они имеют право хотеть, чтобы я говорила о них, или наоборот. Иначе — нет. Это как мы с вами сейчас общаемся, а потом уйду и начну кому-то без вашего разрешения о вас рассказывать. Мне близки говорят: можно спокойно жить и не обсуждать меня? Вот из этого я выхожу: жизнь других людей — не моя собственность", — объясняет телеведущая.

Звезда уже более двух лет встречается с мужчиной, который на 20 лет младше. Телеведущая почти ничего о нем не рассказывает. Надежда очень редко выкладывает с ним общие фотографии, однако лицо ее избранника на них скрыто.

Напомним, мы писали о том, что ведущая Надежда Матвеева рассказала о том, как ей жилось в Москве.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Надежда Матвеева вспомнила о своей ссоре с матерью.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Надежда Матвеева рассказала о гармонии с любимым, который  младше ее на 20 лет.

отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
любовь
Надежда Матвеева
телеканал "СТБ"

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