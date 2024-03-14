Надежда Матвеева категорически не хочет рассказывать о любимом — телеведущая назвала причину

Украинская телеведущая Надежда Матвеева. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева призналась, почему больше не хочет ничего рассказывать о своем любимом. Звезда уважает личные границы своего избранника и не собирается обсуждать мужчину против его воли.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Ведущая Надежда Матвеева не хочет больше рассказывать о своем любимом

Телеведущая не желает больше публично освещать свою личную жизнь из-за того, что ее возлюбленный против. Мужчина попросил Надежду не обсуждать их отношения.

Звезда заявила о том, что уважает своего избранника и его личные границы.

По той же причине Матвеева больше не хочет делиться подробностями жизни своего сына.

"Мои близкие — взрослые люди. И они имеют право хотеть, чтобы я говорила о них, или наоборот. Иначе — нет. Это как мы с вами сейчас общаемся, а потом уйду и начну кому-то без вашего разрешения о вас рассказывать. Мне близки говорят: можно спокойно жить и не обсуждать меня? Вот из этого я выхожу: жизнь других людей — не моя собственность", — объясняет телеведущая.

Звезда уже более двух лет встречается с мужчиной, который на 20 лет младше. Телеведущая почти ничего о нем не рассказывает. Надежда очень редко выкладывает с ним общие фотографии, однако лицо ее избранника на них скрыто.

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