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Надія Матвєєва категорично не хоче розповідати про коханого — телеведуча назвала причину

14 березня 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надія Матвєєва категорично не хоче розповідати про коханого — телеведуча назвала причину
Українська телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва зізналася, чому більше не хоче нічого розповідати про свого коханого. Зірка поважає особисті кордони свого обранця та не збирається обговорювати чоловіка проти його волі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA

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Ведуча Надія Матвеєва не хоче більше розповідати про свого коханого

Телеведуча не бажає більше публічно висвітлювати своє особисте життя через те, що її коханий проти. Чоловік попросив Надію не обговорювати їхні стосунки.

Зірка заявила про те, що поважає свого обранця та його особисті кордони.

З тієї ж самої причини Матвєєва більше не хоче ділитися подробицями життя свого сина.

"Мої близькі — дорослі люди. І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них або навпаки. Інакше — ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім піду і почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити й не обговорювати мене? От із цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю", — пояснює телеведуча.

Зірка вже понад два роки зустрічається з чоловіком, який на 20 років за неї молодший. Телеведуча майже нічого про нього не розповідає. Надія дуже рідко викладає з ним спільні світлини, однак обличчя її обранця на них приховане.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Надія Матвєєва розповіла про те, як їй жилося в Москві.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Надія Матвєєва згадала про свою сварку з мамою. 

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Надія Матвєєва розповіла про гармонію з коханим, молодшим за неї на 20 років.

відносини
шоу-бізнес
українські зірки
кохання
Надія Матвєєва
телеканал "СТБ"

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