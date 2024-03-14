Надія Матвєєва категорично не хоче розповідати про коханого — телеведуча назвала причину

Українська телеведуча Надія Матвєєва. Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва зізналася, чому більше не хоче нічого розповідати про свого коханого. Зірка поважає особисті кордони свого обранця та не збирається обговорювати чоловіка проти його волі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Ведуча Надія Матвеєва не хоче більше розповідати про свого коханого

Телеведуча не бажає більше публічно висвітлювати своє особисте життя через те, що її коханий проти. Чоловік попросив Надію не обговорювати їхні стосунки.

Зірка заявила про те, що поважає свого обранця та його особисті кордони.

З тієї ж самої причини Матвєєва більше не хоче ділитися подробицями життя свого сина.

"Мої близькі — дорослі люди. І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них або навпаки. Інакше — ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім піду і почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити й не обговорювати мене? От із цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю", — пояснює телеведуча.

Зірка вже понад два роки зустрічається з чоловіком, який на 20 років за неї молодший. Телеведуча майже нічого про нього не розповідає. Надія дуже рідко викладає з ним спільні світлини, однак обличчя її обранця на них приховане.

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