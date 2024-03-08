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Мадонна в шляпе от украинского дизайнера выступила с Кайли Миноуг — видео

8 марта 2024 20:42
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Стас Кожушко
Редактор
Мадонна в шляпе от украинского дизайнера выступила с Кайли Миноуг — видео
Певицы Мадонна и Кайли Миноуг. Фото: Instagram/lofficielitalia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В рамках своего юбилейного тура, посвященного 40-летию музыкальной карьеры, американская певица Мадонна отыграла концерт в Лос-Анджелесе. В преддверии церемонии "Оскар-2024" в этот город съехались сотни знаменитостей. В их числе и австралийская певица Кайли Миноуг, выступившая на концерте Мадонны.

Соответствующие видео появились в соцсетях, в том числе в Instagram.

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Мадонна выступила в шляпе от Руслана Багинского

Семикратный лауреат премии "Грэмми" во многих номерах своего шоу выступает в шляпах титулованного украинского дизайнера Руслана Багинского. Не исключением стал общий перформанс с Кайли Миноуг. Мадонна предстала перед многотысячной толпой в ковбойском образе и соответствующей шляпе. Видео с выступлением суперзвезд опубликовал в своих соцсетях бренд Ruslan Baginskiy.

"I Will Survive (название песни. Ред.). Вчера пели Мадонна (в ковбойской шляпе по заказу RB) и Кайли Миноуг. Оригинально спета Глорией Гейнор в 1978 году. Настоящая повседневность. Женщины вдохновляют", — написала пиар-служба Руслана Багинського.

Что касается Кайли, то она выбрала чёрную футболку с надписью Madonna. Это отсылка к образу Мадонны на премии MTV Europe Music Awards в 2000 году. Тогда артистка выступила в футболке с именем и фамилией Кайли Миноуг.

"Мадонна, давно было! Люблю быть с тобой. Праздничная экскурсия и сейчас Международный женский день. Спасибо тебе", — написала Кайли.

Мадонна в шляпе от украинского дизайнера выступила с Кайли Миноуг — видео - фото 1
Фото: Instagram/kylieminogue

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна упала на сцене, выступая в американском городе Сиэтл. Также мы рассказывали, что автора романов о Гарри Поттере, британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии.

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