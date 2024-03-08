Мадонна в капелюсі від українського дизайнера виступила з Кайлі Міноуг — відео

Співачки Мадонна та Кайлі Міноуг. Фото: Instagram/lofficielitalia

В рамках свого ювілейного туру, присвяченого 40-річчю музичної кар’єри, американська співачка Мадонна відіграла концерт в Лос-Анджелесі. Напередодні церемонії "Оскар-2024" до цього міста з'їхались сотні знаменитостей. Серед них й австралійська співачка Кайлі Міноуг, яка виступила на концерті Мадонни.

Відповідні відео з’явились в соцмережах, зокрема в Instagram.

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Мадонна виступила в капелюсі від Руслана Багінського

Семиразова лауреатка премії "Ґреммі" в багатьох номерах свого шоу виступає в капелюхах титулованого українського дизайнера Руслана Багінського. Не виключенням став спільний перформанс з Кайлі Міноуг. Мадонна постала перед багатотисячним натовпом в ковбойському образі та відповідному капелюсі. Відео з виступом суперзірок опублікував у своїх соцмережах бренд Ruslan Baginskiy.

"I Will Survive (назва пісні. — Ред.). Вчора співали Мадонна (у ковбойському капелюсі на замовлення RB) і Кайлі Міноуг. Оригінально заспівана Глорією Гейнор у 1978 році. Справжня повсякденність. Жінки надихають", — написала піар-служба Руслана Багінського.

Щодо Кайлі, то вона обрала чорну футболку з написом Madonna. Це відсилання до образу Мадонни на премії MTV Europe Music Awards 2000 року. Тоді артистка виступила у футболці з іменем та прізвищем Кайлі Міноуг.

"Мадонна, давно було! Люблю бути з тобою. Святкова екскурсія і зараз Міжнародний жіночий день. Дякую тобі", — написала Кайлі.

Фото: Instagram/kylieminogue

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна впала на сцені під час виступу в американському місті Сіетл. Також ми розповідали, що авторку романів про Гаррі Поттера, британську письменницю Джоан Роулінг звинуватили у трансфобії.