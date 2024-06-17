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Лидер O`Torvald обратился к украинцам с важной просьбой

17 июня 2024 11:15
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь
Лидер O`Torvald Женя Галич обратился к украинцам из-за военных
Рок-музыкант Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь

Украинский музыкант, ведущий и продюсер, лидер рок-группы O`Torvald Женя Галич дал откровенное интервью. Популярный рок-исполнитель обратился ко всем украинцам из-за полномасштабного вторжения и призвал их изменить свое отношение к военнослужащим.

Интервью с Женей Галичем обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Обращение Жени Галича к украинцам

Известный украинский рок-музыкант обратился к гражданам своей страны и дал им несколько советов по поводу того, как во время полномасштабного вторжения необходимо относиться к военнослужащим. Лидер группы O`Torvald посоветовал украинцам не задавать вопросы воинам и уважать их.

"Нужно очень осторожно относиться к кому-либо из военных из-за того, что люди, которые видели войну, не совсем привыкли к тому, что к ним могут с какими-то расспросами обращаться. Мне кажется, что иногда им просто нужно дать отдохнуть. И конечно уважение... Когда мы говорим о военных, это однозначно уважение", — подчеркнул Женя Галич.

Интервью с Женей Галичем
Интервью с певцом Женей Галичем. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского рок-исполнителя, сегодня полномасштабная война и военное положение продолжаются, поэтому защитники сейчас самые главные люди.

"Это военное положение, военное время и война… Военные сейчас главные", — подытожил украинский рок-исполнитель и фронтмен группы O`Torvald.

Женя Галич о мужчинах за границей

Лидер рок-группы O`Torvald обратился к мужчинам, выехавшим за границу во время полномасштабной войны. Но его обращение касается только тех, кто уехал на законных основаниях. Артист призвал их всеми силами помогать Украине, даже если они в другой стране.

"Те, кто законно уехал, — их выбор, не осуждаю. Могли бояться, могли переживать, могли все, что угодно. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать Украине. Если у вас есть возможность там зарабатывать, донатить, помогать, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война, — это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", — обратился к мужчинам за границей Женя Галич.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Женя Галич вспомнил, как чуть не попал под вражеский обстрел.

Ранее мы рассказывали о том, что рок-музыкант Женя Галич обратился к своим поклонникам.

Также мы сообщали о том, что лидер рок-группы O`Torvald Женя Галич рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками.

шоу-бизнес
группа O`Torvald
Женя Галич
украинские звезды

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