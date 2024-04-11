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Помилка мало не вбила — як Галич опинився в епіцентрі "прильоту"

11 квітня 2024 11:22
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Лідер O`Torvald Женя Галич згадав, як мало не потрапив під обстріл на записі альбому
Лідер рок-гурту O`Torvald Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український рок-музикант і лідер гурту O`Torvald Женя Галич вперше розповів, як записував свій альбом під назвою "Втома". Відомий виконавець згадав, як він попросив своїх колег пожити в окремому будинку і ледь не потрапив під обстріл.

Про це Женя Галич розповів на інтерв’ю каналу "M1 music" в YouTube.

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Як Женя Галич надихнув колег по гурту

Відомий артист наголосив, що він зі своїми колегами з колективу мало не завершив спільну кар’єру, проте, одного разу завдяки сеансам психотерапії лідер гурту надихнув їх почати новий етап творчості. Щоб побути в тиші, Женя Галич попросив своїх друзів місяць пожити в окремому будинку.

Женя Галич со своей группой O`Torvald в туре
Співак Женя Галич зі своїм гуртом O`Torvald в турі. Фото: Instagram Жені Галича

Він наголосив, що потрібно було максимум часу присвятити створенню музики, завдяки чому їм вдалося записати цілий альбом, який став першим за останні п’ять років. Тоді гурт встановив певні правила перебування в будинку, які він повинен дотримуватися.

"Якщо ми сваримося, то виходимо на вулицю і в будинку не сваримося, ми пишемо всі разом, кожен може долучитися до тексту... І в перший день я починаю тремтіти. Вібрація музична мене починає розривати. Ми по вісім-десять годин грали", — згадує Женя Галич.

Женя Галич на интервью
Рок-артист Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Як гурт O`Torvald мало не потрапив під обстріл

Щоб зосередитися виключно на музиці, артисти вимикали до вечора телефон. Щоб геть нічого не відволікало, Женя та його колеги з колективу навіть вимкнули сигнали повітряної тривоги. Проте, одного разу це могло стати грубою помилкою.

"Ми вимикали сигнали повітряної тривоги. В якийсь момент ми граємо, будинок наповнений звуком, і вибігає Женя, наш басист, і каже: "Стоп", вимикає підсилювач і каже: "Там приліт". Ми забігаємо на другий поверх, а там горить будинок через 500 метрів. Коли ми обійшли, то зрозуміли, що це вантажівка палає. Влучив уламок", — також розповів український рок-артист.

Що відомо про новий альбом гурту O`Torvald

Нещодавно український рок-колектив O`Torvald презентував новий альбом під назвою "Втома". За тиждень кліп на пісню отримав понад 20 тисяч переглядів. 

""Втома" — альбом, що відображає наш особистий досвід та переживання. В ньому ми розповідаємо про те, що жило всередині нас 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним ми цими емоціями не ділилися", — написав гурт на своєму каналі в YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що лідер гурту O`Torvald Женя Галич повідомив українцям радісну новину. 

Раніше ми розповідали про те, що рок-артист Женя Галич поділився архівними знімками гурту O`Torvald.

Також ми повідомляли про те, що український співак Женя Галич зацькував пісню гурту "Антитіла".

шоу-бізнес
українські зірки
Женя Галич
гурт O`Torvald

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