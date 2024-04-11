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Ошибка чуть не убила — как Галич оказался в эпицентре "прилета"

11 апреля 2024 11:22
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Лидер O`Torvald Женя Галич вспомнил, как чуть не попал под обстрел на записи альбома
Лидер рок-группы O`Torvald Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский рок-музыкант и лидер группы O`Torvald Женя Галич впервые рассказал, как записывал свой альбом под названием "Втома". Известный исполнитель вспомнил, как он попросил своих коллег пожить в отдельном доме и чуть не попал под обстрел.

Об этом Женя Галич рассказал на интервью каналу "M1 music" в YouTube.

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Как Женя Галич вдохновил коллег по группе

Известный артист подчеркнул, что он со своими коллегами из коллектива чуть не завершил общую карьеру, однако, однажды благодаря сеансам психотерапии лидер группы вдохновил их начать новый этап творчества. Чтобы побыть в тишине, Женя Галич попросил своих друзей месяц пожить в отдельном доме.

Женя Галич со своей группой O`Torvald в туре
Певец Женя Галич со своей группой O`Torvald в туре. Фото: Instagram Жени Галича

Он подчеркнул, что нужно было максимум времени посвятить созданию музыки, благодаря чему им удалось записать целый альбом, ставший первым за последние пять лет. Тогда группа установила определенные правила пребывания в доме, которые она должна соблюдать.

"Если мы ссоримся, то выходим на улицу и в доме не ссоримся, мы пишем все вместе, каждый может приобщиться к тексту... И в первый день я начинаю дрожать. Вибрация музыкальная меня начинает разрывать. Мы по восемь-десять часов играли", — вспоминает Женя Галич.

Женя Галич на интервью
Рок-артист Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Как группа O`Torvald чуть не попала под обстрел

Чтобы сосредоточиться исключительно на музыке, артисты выключали телефон до вечера. Чтобы ничего не отвлекало, Женя и его коллеги из коллектива даже выключили сигналы воздушной тревоги. Однако, однажды это могло стать грубой ошибкой.

"Мы выключали сигналы воздушной тревоги. В какой-то момент мы играем, дом наполнен звуком, и выбегает Женя, наш басист, и говорит: "Стоп", выключает усилитель и говорит: "Там прилет". Мы забегаем на второй этаж, а там горит дом через 500 метров. Когда мы обошли, то поняли, что этот грузовик пылает. Попал обломок", — также рассказал украинский рок-артист.

Что известно о новом альбоме группы O`Torvald

Недавно украинский рок-коллектив O`Torvald представил новый альбом под названием "Втома". За неделю клип на песню получил более 20 тысяч просмотров.

""Втома" — альбом, отражающий наш личный опыт и переживания. В нем мы рассказываем о том, что жило внутри нас 704 дня полномасштабного вторжения, но даже друг с другом мы этими эмоциями не делились", — написала группа на своем канале в YouTube.

Напомним, мы писали о том, что лидер группы O`Torvald Женя Галич сообщил украинцам радостную новость.

Ранее мы рассказывали, что рок-артист Женя Галич поделился архивными снимками группы O`Torvald.

Также мы сообщали о том, что украинский певец Женя Галич затравил песню группы "Антитела".

шоу-бизнес
украинские звезды
Женя Галич
группа O`Torvald

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