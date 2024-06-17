Лідер O`Torvald Женя Галич звернувся до українців через військових

Рок-музикант Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант, ведучий і продюсер, лідер рок-гурту O`Torvald Женя Галич дав відверте інтерв’ю. Популярний рок-виконавець звернувся до всіх українців через повномасштабне вторгнення і закликав їх змінити своє ставлення до військовослужбовців.

Інтерв’ю з Женею Галичем оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Звернення Жені Галича до українців

Відомий український рок-музикант звернувся до громадян своєї країни і дав їм декілька порад стосовно того, як під час повномасштабного вторгнення необхідно ставитися до військовослужбовців. Лідер гурту O`Torvald порадив українцям не ставити запитань воїнам і поважати їх.

"Потрібно дуже обережно ставитися до будь-кого з військових через те, що люди, які бачили війну, не зовсім звикли до того, що до них можуть з якимось розпитуваннями звертатися. Мені здається, що інколи їм просто потрібно дати відпочити. І, звичайно, повага… Коли ми говоримо про військових, то це однозначно повага", — наголосив Женя Галич.

Інтерв'ю зі співаком Женею Галичем. Фото: скриншот з YouTube

За словами українського рок-виконавця, сьогодні повномасштабна війна і воєнний стан продовжуються, тому захисники зараз є найголовнішими людьми.

"Це воєнний стан, воєнний час і війна… Військові зараз головні", — підсумував український рок-виконавець і фронтмен гурту O`Torvald.

Женя Галич про чоловіків за кордоном

Лідер рок-гурту O`Torvald звернувся до чоловіків, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни. Але його звернення стосується лише тих, хто поїхав на законних підставах. Артист закликав їх всіма силами допомагати Україні, навіть якщо вони в іншій країні.

"Ті, хто законно поїхав, — їхній вибір, не засуджую. Могли боятися, могли переживати, могли все, що завгодно. Сподіваюся, що ви там знаходите можливість допомагати Україні. Якщо у вас є можливість там заробляти, донатити, допомагати, виходити на мітинги, показувати, що в країні все ще йде війна, — це для тих чоловіків, які законно виїхали за кордон", — звернувся до чоловіків за кордоном Женя Галич.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Женя Галич згадав, як мало не потрапив під ворожий обстріл.

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