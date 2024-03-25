Конфликт Гарри и Уильяма — как тяжелая болезнь Кейт Миддлтон повлияет и войну между братьями

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц и принцесса Уэльские не планируют примирения во время ожидаемого визита герцога Сассекского принца Гарри в Великобританию в мае. Считается, что Гарри и Меган "частно" связались с Уильямом и Кейтом после того, как в видео принцесса рассказала, что получает "профилактическую" химиотерапию.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог и герцогиня Сассекски узнали о состоянии Кейт только тогда, когда мир узнал новости. Королевский эксперт заявил, что Кейт решила не рассказывать Гарри и Меган о своем раке, потому что им "нельзя доверять".

Гарри надеется посетить службу в соборе Святого Павла в Лондоне по случаю десятой годовщины Игр Непокоренных. Индивидуальный визит — вероятно, без Меган и их двух маленьких детей Арчи и Лилибет может стать возможностью наладить отношения с его братом Уильямом. Источники, близкие к Уильяму и Кейт, предположили, что когда Кейт и королю Чарльзу диагностировали рак, "проблема Гарри" — это последнее, о чем они думают.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Королевский источник сообщил газете в эти выходные, что Уильям "всегда делал все возможное, чтобы защитить свою семью", то есть он сосредоточен на обеспечении частной жизни Кейт и защите их детей.

О контакте между двумя братьями сообщил королевский редактор ITV Крис Шип. 39-летний герцог Сассекский ранее описывал Кейт как "старшую сестру, которой у него никогда не было", когда она обручилась с Уильямом 11 лет назад. Однако его отношения с принцем и принцессой Уэльскими разрушились. В последний раз Кейт встречалась с Гарри после смерти королевы в сентябре 2022 года.

Напомним, стало известно, как болезнь Кейт Миддлтон изменила отношения в королевской семье. А фото с Меган Маркл и Кейт Миддлтон попали в скандал.